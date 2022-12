Muere a los 79 años el exjugador y exentrenador de la NBA Paul Silas

Su etapa dorada fue en los Boston Celtics de 1972 a 1976 ""El comienzo de mi viaje en esta liga empezó con él", dijo sobre él LeBron James

Paul Silas, que ganó tres títulos de la NBA como jugador y que como entrenador fue el primer técnico en dirigir a LeBron James en la liga, murió este domingo a los 79 años.

"Lamentamos el fallecimiento del All-Star y entrenador Paul Silas", dijo en un comunicado el comisionado de la liga, Adam Silver.

"Las duraderas contribuciones de Paul al baloncesto se ven a través de los muchos jugadores y entrenadores que inspiró", añadió.

Muy querido en la NBA, Silas supo transmitir su pasión por el baloncesto dentro de su familia ya que era el padre de Stephen Silas, ahora al mando de los Houston Rockets como técnico.

Antes de sentarse en los banquillos, Paul Silas debutó como jugador en la NBA a mediados de los años 60 en los St. Louis Hawks y después pasó por otros equipos como Denver o Phoenix antes de retirarse en 1980.

No obstante, su etapa dorada en la cancha llegó en los Boston Celtics de 1972 a 1976, un conjunto con el que Silas ganó dos anillos.

RIP to Hall of Famer, 3X NBA Champion, and my guy Paul Silas. Paul made a huge contribution to the game of basketball and will be sorely missed! Cookie and I send our prayers and condolences to the entire Silas family 🙏🏾❤️