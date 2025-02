Movimiento clave para el futuro de Shai Gilgeous-Alexander

Los Oklahoma City Thunder van como un cohete esta temporada. El mejor equipo de la liga y el que mejor juega al baloncesto. Un equipo joven, con talento y un con un gran sacrificio en defensa. Sin ningún lugar a duda, un equipo que tiene dos nombres propios: El primero, Sam Presti, GM de los Thunder y arquitecto de, seguramente, el equipo con mejor futuro de toda la NBA. El segundo nombre es el de su estrella, Shai Gilgeous-Alexander.

UNOS NÚMEROS DE MVP

Los registros de Shai esta temporada son una locura. El canadiense lidera la liga con un promedio de 32.5 puntos por partido, además de aportar 5.1 rebotes, 6.1 asistencias y 1.9 robos por encuentro. Su desempeño ha sido fundamental para que Oklahoma alcance el mejor récord de la Conferencia Oeste, con 44 victorias y 10 derrotas antes del parón del All-Star. A día de hoy, Shai Gilgeous-Alexander es uno de los principales favoritos para obtener el MVP de la temporada. Además, el gran papel de los Thunder dan pie a que la ciudad de Oklahoma se ilusione con su primer anillo desde que la franquicia se mudó procedente de Seattle.

UN PASO CLAVE

A sus 26 años, SGA (Shai Gilgeous-Alexander) ha tomado una decisión trascendental en su carrera al despedir a su agente, Thad Foucher de 'Wasserman', para representarse a sí mismo en las próximas negociaciones contractuales. Esta decisión llega en un momento clave, ya que el canadiense es elegible para firmar una extensión de contrato supermáxima de 4 años por casi 300 millones de dólares con los Thunder este próximo verano. La decisión de representarse a sí mismo no es común en la NBA, pero tiene precedentes en jugadores como Kevin Durant o Joel Embid. Este movimiento además, permite a Shai tener un control más directo sobre sus negociaciones y potencialmente asegurar un contrato que lo convierta en el primer jugador de la NBA en ganar 80 millones de dólares anuales para la temporada 2030-31. Por supuesto que también, al no tener agente, tampoco deberá abonar ningún porcentaje de comisón de un futurible nuevo contrato.

La carrera de Shai sigue al alza. Los Thunder harán todo lo posible para que Shai se quede en una franquicia donde hace unos meses reconoció en 'The Athletic' que era mu feliz: "Solo puedo hablar de mí mismo, pero amo Oklahoma City y no me imagino en ningún otro sitio". Gilgeous-Alexander declaró su amor hacia la ciudad y sus fans: "Me siento cómodo donde estoy. Me gusta donde estoy. Me encanta la gente de esta franquicia, quiero a la gente que me rodea, y esas son las cosas que me importan".