El Madrid 'se sale' en la NBA

El Real Madrid debutó esta pasada noche en la Summer League con sus dos jóvenes promesas que dejaron la capital española este verano: Hugo González y Edi Ndiaye. Ambos jugadores demostraron su madurez y capacidad de jugar en grandes escenarios, después de haber tenido minutos con los blancos en competiciones como la Euroliga.

El estreno más sonado fue el de Hugo, seleccionado por los Boston Celtics en el número 28 del Draft. El jugador español se puso por primera vez la camiseta verde y fue capaz de demostrar sus mejores cualidades, además de salir como titular en el encuentro. Su equipo venció cómodamente por 92-78 a los Memphis Grizzlies.

El ex del Real Madrid exhibió su gran repertorio defensivo y además dirigió al equipo en los dos últimos cuartos en ataque. Fue entonces cuando también sumó en el apartado de asistencias, llegando hasta las cuatro en la segunda mitad. Hugo acabó el partido con 12 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en un total de 28 minutos en pista.

"No estaba para nada nervioso. Tengo suerte de tener más experiencia de jugar en pistas muy, muy duras en Europa. Obviamente, era mi primer partido, pero no estuve nervioso. Tan pronto como juegas la primera posesión, coges el rebote y anotas la primera canasta… todos los nervios se van. Los nervios están ahí hasta que empiezas a jugar y te das cuenta de que es el mismo deporte", aseguró el nuevo jugador de los Celtics.

Hugo, en cuanto a anotación, destacó principalmente en el apartado de triples y anotó tres en cinco intentos. Eso sí, en tiros libres no estuvo nada acertado y cerró el partido con un mal 1/5. "Lo que me enfada del partido de hoy son los tiros libres, algo que, como todo en mi juego, necesito mejorar, pero es algo que no voy a volver a permitirme. En el descanso estuve practicando tiros libres porque estoy obsesionado con dar mi mejor versión".

Además del buen partido del jugador de los Celtics, también destacó otro exmadridista en la Summer League: Eli John Ndiaye. El ala-pívot dejó una de las mejores jugadas de la jornada, después de hacer un espectacular tapón a Keshad Johnson cuando este se disponía a destrozar el aro.

Otro gran debut madridista

Ndiaye se estrenó con los Atlanta Hawks y dejó unas buenas estadísticas: 12 puntos, seis rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones y un tapón. Todo esto en 20 minutos en pista, en los que aportó para que su equipo venciera a los Miami Heat por 105-98. Otra actuación interesante que abre todavía más la opción de que el jugador forme parte de la Selección Española en el próximo Eurobasket.

El jugador de los Atlanta Hawks cuenta con un contrato que le permitirá alternar dos competiciones distintas: la NBA y la G League, según las necesidades que tenga la franquicia durante la temporada. Es la dinámica habitual que se utiliza para jugadores jóvenes que quieren irse consolidando en sus respectivos equipos.