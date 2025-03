Los 'lloros' arbitrales de Doncic tras caer ante los Nets de Jordi Fernández: "No fue justo, todo el mundo lo vio..."

Luka Doncic se mordió la lengua, pero expresó su frustración y malestar por el arbitraje sufrido en el partido que enfrentó a los Lakers ante los Brooklyn Nets, y que acabó con victoria de la franquicia neoyorquina por 111-108, en uno de los resultados más llamativos de la jornada, ya que el equipo de Jordi Fernández es el tercero con menos victorias en la Conferencia Este, mientras que los angelinos luchan por la segunda posición en el Oeste.

El esloveno firmó un triple-doble, el segundo con su nuevo equipo, tras apuntarse 22 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias, si bien es cierto que sufrió mucho con el lanzamiento (ocho de 26 en tiros de campo).

Protestas que se saldaron con una técnica a Doncic

Las protestas arbitrales de Doncic empezaron en el tercer cuarto, tras levantar de manera sarcástica los brazos al señalarle una falta personal. Lejos de calmarse, las quejas le hicieron que se llevase una técnica pocos momentos después, en un duelo en el que no cesó en protestar.

Luka Doncic, en el Barclays Center de Brooklyn / AP

Las palabras de Luka tras el partido

"Sí, al fin y al cabo, fue mucho. No fue justo. Pero, sabes, tienes que seguir jugando el partido. Tengo que seguir jugando el partido. Pero fue mucho, no voy a mentir...", dijo en la rueda de prensa tras el encuentro. "No voy a decir nada... Pero todo el mundo que vio el partido sabe lo que sucedió", apuntó tras ser repreguntado sobre a qué se refería exactamente.

Los Nets lanzaron 11 tiros libres más que los Lakers (30-19) en todo el partido, una diferencia que ya se disparó en los primeros 24 minutos, con un balance de 16-2 para los de Fernández.

Unos Lakers con muchas bajas

Fue el primer partido en el que Doncic estuvo solo ante el peligro tras la lesión de LeBron James el pasado sábado. No fue la única baja para un J.J. Redick que tampoco pudo contar con Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura y Jaxson Hayes. Se espera que LeBron vuelva en dos semanas tras esa dolencia en la ingle.

LeBron James se perdió el partido ante los Nets por lesión / AP

"Tuvimos energía, tuvimos presión (...). Estoy feliz por los jugadores, orgulloso, porque después de perder siete partidos seguidos es bueno volver a ganar (...). Es una buena recompensa por el trabajo", comentó Fernández tras la victoria de su equipo ante los Lakers.