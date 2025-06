Una leyenda de la NBA 'carga' contra Doncic: "Deberías haber estado en forma"

El nombre de Luka Doncic siempre está en boca de las viejas glorias de la NBA. Desde su llegada a Los Ángeles, el nivel de exigencia para el esloveno ha aumentado, y la versión que ha mostrado hasta la eliminación de los Lakers no ha sido la esperada. En Estados Unidos, se preguntan si él puede ser realmente el sucesor de LeBron James.

Desafortundamente para los angelinos, la primera serie de playoffs con Doncic y LeBron juntos fue un desastre. El equipo cayó en cinco partidos ante los Minnesota Timberwolves y la afición ya puso el foco en Luka, pidiendo al jugador que se pusiera más en forma para llevar al equipo hacia el anillo la próxima temporada.

Varias semanas después de la derrota de su equipo en playoffs, Luka Doncic reapareció por Madrid, concretamente por el Movistar Arena. El esloveno hizo acto de presencia para animar al Real Madrid en el inicio de las eliminatorias de Liga Endesa, cuando se enfrentaron en la primera ronda al Baskonia de Pablo Laso.

Luka Doncic, durante los playoffs con Los Ángeles Lakers / EFE

Doncic se sentó junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la primera fila. Aunque eso no fue lo que llamó la atención. Lo hizo su cambio físico. Y es que el esloveno se dejó ver más delgado, dando a entender que está trabajando para rendir mejor físicamente el próximo curso. Antes, jugará el Eurobasket con su selección.

Durante una conversación en 'First Take' con Stephen A. Smith, una estrella que habló sobre el rendimiento de Luka en los Lakers fue Magic Johnson. "Luka tiene que entender que esto no es Dallas", inició Magic tras un suspiro de exasperación. El esloveno aterrizó ha estado un total de siete temporadas defendiendo la camiseta de los Mavericks.

Magic Johnson, exNBA y copropietario de los Washington Commanders / TW: @Commanders

"Es genial lo que hiciste en Dallas, pero la diferencia es que en Los Ángeles esperamos campeonatos. Y esperamos que nuestras superestrellas nos guíen a ellos. LeBron ya lo hizo. Ahora queremos que Luka haga lo mismo. Debemos ser más rápidos. Ahora los Lakers son demasiado lentos. Y si no mejoran en defensa, no pueden ganar campeonatos", prosiguió la leyenda de la NBA.

El 'palo' a Doncic de Magic Johnson

"No deberíamos tener que decirte que estés en forma, deberías haberlo hecho, ¿verdad? Sobre todo cuando eres una superestrella. Así que este va a ser un año importante para los Lakers, una pretemporada importante para los Lakers. Y tenemos que mejorar y pensar en el campeonato. Siempre hay que fijarse en las Finales", finalizó.

Antes de volver con los Lakers, Doncic jugará con la selección de Eslovenia, que ya conquistó el Eurobasket de 2017 con la presencia de su gran estrella. En esta ocasión, la selección de Luka estará en el grupo D, donde tendrá que enfrentarse a Francia, Polonia, Israel, Bélgica e Islandia. Los primeros cuatro clasificados de cada grupo pasarán a los octavos de final.