Una leyenda de la NBA ataca a Doncic: "Hay que quitarle las cervezas"

Tal como informó el periodista de 'The Ringer', Kevin O'Connor, la idea de Los Ángeles Lakers es la de fichar a Luka Doncic cuando LeBron James decida retirarse del baloncesto profesional. La marcha de 'King James' se espera que no sea más allá de 2026, por lo que la franquicia ya empieza a pensar en una nueva era.

"Tienen la mira puesta en Luka para el futuro. Veremos si eso funciona. Dallas acaba de llegar a la final y se ve mejor que nunca con su grupo de apoyo. Eso puede que no funcione, pero los Lakers al no intercambiar sus futuras selecciones claramente siguen pensando en el largo plazo", confirmó O'Connor.

Robert Horry, siete veces campeón de la NBA / SPORT

Robert Horry, leyenda de la NBA y siete veces campeón de la competición, en tres ocasiones con los Lakers, dio su opinión acerca del posible futuro de Doncic en la entidad californiana. Harry es una voz muy autorizada en el mundo amarillo y púrpura y no dudó en poner en duda al jugador esloveno en el podcast 'Big Shot Bob'.

"Hay que pensar en esto, ¿cuántos años tendrá Luka cuando expire su contrato actual? ¿31, 32?... No es el mejor jugador defensivo ahora y ese es el problema de los Lakers", comentó Horry, que ya se mostró en desacuerdo con su fichaje por un tema de edad del jugador.

"Hay que quitarle las cervezas de la mano"

"Hay que traer a jugadores atléticos que puedan jugar bien en defensa y Luka no lo es. Puede anotar como los mejores, pero también sabemos que hay que quitarle las cervezas de la mano porque no es el indicado para mantenerse en forma. Va a ser bueno, pero probablemente no es lo que necesitamos", finalizó el estadounidense.

El futuro de Doncic dependerá de su decisión cuando los Mavs le propongan el mayor contrato de la historia de la NBA en 2025: cinco años y 346 millones de dólares. Si el esloveno acepta el contrato, el camino a corto y medio plazo de Doncic en la liga estadounidense seguirá pasando por Dallas.