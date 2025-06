LeBron se ve cinco años más en la NBA... ¡junto a su hijo pequeño!

¿Cuándo se retirará LeBron James? Esta pregunta lleva resonando en la cabeza de todos los aficionados de la NBA desde hace ya un tiempo. Sin embargo, el estadounidense, de 40 años, va dejando clara cuál es su intención con sus últimos pasos. Dalton Knecht, actual compañero de LeBron, desveló una conversación que dará mucho que hablar.

'King James' no ha desvelado cuándo tiene pensado retirarse, pero ya ha avanzado cuál será su futuro en la selección nacional. En unas declaraciones a 'Hollywood Reporter', la estrella americana confirmó la noticia que nadie quería oír. Al menos en los Estados Unidos, que se han visto representados por él en varias décadas.

"Nada ha cambiado. Si tuviera que mirarlo con lupa, diría que podré apoyar al Team USA el resto de mi vida, eso seguro. Pero no veo que vaya a jugar. He dado todo lo que tengo y siempre estaré agradecido, leal y dedicado al Team USA". De esta manera confirmó que no estará presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Bryce James / IG

Eso no significa que vaya a retirarse pronto, ya que este mismo domingo se confirmó que LeBron jugará la próxima temporada en los Lakers, ejerciendo su opción de jugador por 52,6 millones de dólares. Esta será la octava temporada de LeBron en unos Lakers con los que ganó el anillo en la 'burbuja' de 2020. Aun así, no está ni mucho menos confirmado que la siguiente vaya a seguir.

'King' ya cumplió uno de sus sueños: jugar con su hijo Bronny. Y es que a medida que han ido pasando los años, la importancia de su familia ha ido a más en el ámbito deportivo. Ahora, la carrera y las decisiones de LeBron van en esa dirección: hacia una narrativa en la que sus conexiones familiares toman una mayor relevancia y lideran sus ambiciones.

Ahora, tal como ha asegurado Knecht, tiene otra motivación: "Me dijo que podía jugar otros cinco o diez años, así que Bron y yo podríamos seguir con el equipo otros cinco o diez años. ¿Por qué no?", confirmó. El principal motivo por el que se varios años más en la liga es por su hijo pequeño, con el que desea compartir vestuario, de la misma forma que hizo con el mayor.

El próximo Draft... decisivo

Bryce James será elegible en el Draft en el año 2026 y juega actualmente para los Arizona Wildcats, con el objetivo de seguir los pasos de su hermano. Aun así, son dos perfiles muy diferentes, ya que Bryce roza los dos metros de altura y es considera por su padre como "el mejor tirador de la familia". Eso sí, todavía tiene que desarrollar su físico.

El pequeño de los James tendrá la oportunidad de desembarcar en la NBA el próximo año y compartir pista con su padre, aunque en ese caso no estaría del todo claro que fuera en los Lakers. LeBron sigue teniendo hambre y si ve que los Lakers no pueden ganar un anillo a corto plazo... quizá quiera un último baile junto a algún caballo ganador.