Un LeBron de récord deja su futuro en el aire: "No me queda mucho.."

LeBron James marcha por su vigesimprimera temporada en la NBA y los adjetivos para definir su carrera se agotan. El rey fue el protagonista de la última jornada con 40 puntos y un excelente 9/10 en triples para derrotar a Brooklyn Nets (104-116) y mantener a sus Lakers dentro del play-in.

No ha habido otro jugador como LeBron en la historia de liga. Por mucho que nombremos a Michael Jordan, Kareem o Kobe, ninguno de ellos consiguió dominar la competición durante más de dos décadas, una longevidad que se explica por sus métodos pioneros en la cura del físico y un trabajo mental a la altura de muy pocos deportistas. Pese a que el alero siga exhibiéndose noche tras noche y pulverizando récords a ritmo imparable, él mismo sabe que su fin está cerca, tal y como declaró instantes después del triunfo en Brooklyn.

El Rey, cada vez más cerca de abdicar

Con 39 años recién cumplidos, el ahora jugador de Lakers vive otra montaña rusa de temporada en la calurosa Los Angeles. La franquicia marcha novena en la conferencia Oeste con un balance de victorias y derrotas de 42-33, unos números de 'play-in' que vuelven a quedar lejos de las expectativas marcadas a principio de temporada. Desde que LeBron llegase a LA en verano de 2018 esta ha sido la tónica: jugar al 'ralentí' en temporada regular, sufrir de más para disputar los playoffs y rezar para que suene la flauta cuando estos arrancan. Esta fórmula dio éxito la pasada campaña y consiguieron llegar a finales de conferencia, pero el desgaste físico que implica el play-in y el no tener factor cancha a favor se notó. Denver Nuggets, a la postre campeones de la NBA, los barrieron por 4-0, y todo hace pensar que podría repetirse este año ante cualquiera de los equipos de la zona noble del 'salvaje oeste'.

LeBron James, brillante durante el encuentro / EFE

James promedia 25.4 puntos, 7.3 rebotes y 8.1 asistencias, unos guarismos estratosféricos a sus casi 40 'primaveras'. Nunca nadie en la NBA había firmado ni de lejos estos números a su edad. Ni Nowitzki, ni Kobe ni tampoco Malone o Kareem Abdul Jabbar. LeBron es una rara avis que tan solo podemos comparar a figuras como las de Tom Brady en la NFL, el mejor de todos los tiempos en el deporte rey de EEUU y que consiguió 7 anillos de campeón en 22 temporadas. El último con 43 'palos' al mando de los Buccaneers de Tampa en la Super Bowl de 2021. Tom se retiró a finales de la pasada temporada, un cierre de historia que acecha también al baloncestista nacido en Akron.

Las palabras de LeBron sobre su futuro

Preguntado por cuánto tiempo espera seguir jugando, LeBron respondió: "No mucho tiempo...no voy a jugar otros 21 años, eso seguro". Recordemos que LJ fue drafteado en primera posición del Draft de 2003 por Cleveland Cavaliers, siendo el único de su generación que sigue en activo. Los Bosh, Wade, Carmelo y compañía ya colgaron las botas después de unos años con roles testimoniales en sus equipos, algo que James nunca ha vivido. "No sé cuándo se cerrará la puerta y me retiraré, pero no me queda mucho tiempo...." aseguró 'El Rey', unas declaraciones que han paralizado al mundo del baloncesto.

Más allá de estas palabras, el recital de LeBron en Brooklyn igualó su mejor marca de triples en un partido. Anotó 9 de 10 intentos, un lanzamiento exterior que ha ido perfeccionando a lo largo de su carrera y que ha convertido en especialidad, algo que sucede en muchos jugadores que empiezan destacando por sus facultades atléticas como rookies pero que van desarrollando su puntería a medida que se hacen veteranos.