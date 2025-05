¡LeBron podría dejar los Lakers!

Tras la eliminación de los Lakers en los Playoffs de la NBA, el futuro de LeBron está puesto en duda. Incluso la posibilidad de una retirada ha sonado estos últimos días, aunque no parece que vaya a ser la opción escogida por uno de los mejores jugadores de la historia (si no el mejor). Todo indica que el mundo del baloncesto podrá disfrutar un año más de 'King James'.

La postura de LeBron al empezar la temporada era la de jugar dos temporadas más en la NBA, lo que implicaría su más que posible retirada en junio de 2026. A nivel práctico, lo más lógico sería que ejerciera su opción de jugador para el próximo curso (con un contrato de 52,6 millones de dólares).

En ese caso, todas las franquicias de la NBA podrían homenajear al jugador durante la temporada, de una manera similar a la despedida de Kobe Bryant en la temporada 15-16. Además, el 'All Star' del próximo curso se celebra en Los Ángeles, una 'casualidad' demasiado bonita para no aprovecharse.

LeBron James, durante los Playoffs contra Minnesota Timberwolves / EFE

Pero, ¿y si LeBron quiere jugar más allá de 2026? Entonces el escenario cambia y mucho. El jugador debería negociar una extensión de contrato con la franquicia angelina y preguntarse si realmente quiere acabar su carrera en California, viendo que el equipo no ha sido capaz de pasar de primera ronda de Playoffs y que las posibilidades de un último anillo se acaban.

La planificación de los Lakers ha dejado mucho que desear y se ha visto en la eliminatoria contra los Timberwolves. LeBron ya había mostrado su preocupación a inicio de temporada sobre la plantilla y, según fuentes de la NBA, persisten las dudas del jugador con un proyecto sin pívot titular, pocos jugadores de rotación y una idea de juego poco definida.

Terminar su carrera en otro lugar en busca de un quinto anillo es una posibilidad cada vez más real. 'The Athletic' no descarta que 'King James' se plantee ese cambio, que ya había barajado antes del quinto y definitivo partido de los Playoffs.

Anthony Davis, con Dallas Mavericks / LM Otero

A LeBron no acabó de gustarle la marcha repentina de Anthony Davis del equipo, con el que todavía mantiene una gran relación. Durante el quinto partido ante los Timberwolves, Kyrie Irving estuvo presente en la pista e interactuó varias veces con la estrella de los Lakers durante el partido. Algo que llamó mucho la atención y que dispara los rumores, teniendo en cuenta que Nico Harrison, gerente general de los Dallas Mavericks, buscará otra estrella este verano tras la marcha de Doncic.

"No sé cómo estará la plantilla"

"No sabes cómo estará la plantilla el año que viene, aparte de los jugadores que tienen contratos cerrados. Mierda, tengo mucho en qué pensar. Así que no sé cómo estará la plantilla. No sé dónde estoy ahora mismo”, comentaba James en la rueda de prensa posterior a la eliminatoria, mostrando sus dudas acerca del proyecto.

Ahora, el objetivo de los Lakers es mejorar la plantilla hasta el punto en que LeBron se sienta cómodo y vea posible un último anillo en su carrera. “Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer en la plantilla y seguro que el año que viene se verá diferente”, dijo Pelinka, propietario de los Lakers. Veremos si 'King James' también lo cree.