LeBron, Klay, Paul George... y todos los 'bombazos' de la agencia libre de la NBA

La agencia libre de la NBA es una de las mejores épocas para los amantes al baloncesto. Fichajes y renovaciones a mansalva para las treinta franquicias que componen la liga en unos días 'de locos' para los General Manager, obligados a mover ficha para mejorar sus plantillas. La nueva temporada 24/25 empieza aquí.

Estos han sido algunos de los mejores movimientos de la primera semana de agencia libre en la NBA

LOS SIXERS LUCEN 'BIG THREE'

El primer bombazo del mercado cayó a los pocos segundos de abrirse. Paul George es nuevo jugador de los Philadelphia 76ers a raíz de 4 años y 212 millones de dólares, un pastizal para un jugador de 34 años. Con la incorporación del alero, Daryl Morey conseguirá formar un temible 'Big Three' junto a Joel Embiid y Tyrese Maxey, a priori, las dos principales referencias ofensivas del equipo. Calidad y talento no les faltará a estos tres, aunque hay una gran incógnita en el estado físico de dos de ellos . Pese a mantenerse 'limpio' en su última temporada con los Clippers, Paul George se ha perdido muchos partidos en sus 5 temporadas en Los Ángeles, un culebrón de lesiones que Embiid ha vivido este curso. El MVP y jugador franquicia de los 76ers tan solo disputó 39 partidos en la 23/24, cayendo siempre en los momentos más importantes de play-off. Veremos cómo luce este trío a las órdenes de Nick Nurse. Por otro lado, los Sixers se aseguraron la continuidad de Maxey con una extensión máxima de contrato de 5 temporadas y 204 millones. Tyrese viene de su mejor año y ya es uno de los mejores bases de la Conferencia Este a sus 23 primaveras.

Paul George formará Big Three junto a Embiid y Maxey / NBA España

LEBRON SE QUEDA Y MITCHELL 'NO SUENA'

'King James' se queda en California y, salvo sorpresa, pondrá punto final a su legendaria carrera con los Lakers, equipo con el que ha renovado por dos temporadas más a razón de 104 millones de dólares. Además, el acuerdo incluye una cláusula de no traspaso, el único jugador de la NBA con esta condición junto a Bradley Beal. LeBron compartirá pista con su hijo Bronny, la primera pareja padre-hijo en la historia de la liga, después de que el 'heredero' fuera drafteado en la 55a posición por la franquicia angelina. James disputará su vigesimoprimera temporada en la mejor liga del mundo. Recordemos que este curso ha promediado 25.7 puntos y 8.3 asistencias.

Otra renovación importante es la de Donovan Mitchell en Cavaliers (150M/3A). Se especuló con una posible salida del escolta tras la eliminación del play-off en semifinales, e incluso se rumoreó con una mala relación entre estrella y despachos. No se descarta un posible traspaso en el futuro, aunque por el momento 'Spida' seguirá en Cleveland compartiendo 'backcourt' con Darius Garland, ahora con Kenny Atkinson como nuevo entrenador jefe . Si las lesiones respetan a este equipo, Cavs es un candidato a competirle el trono a Boston Celtics en la Este.

KLAY THOMPSON ABANDONA LA BAHÍA

Uno de los 'bombazos' de esta agencia libre ha sido el fichaje de Klay Thompson por los Dallas Mavericks. El cuatro veces campeón de la NBA y eterno escudero de Stephen Curry en los Golden State Warriors, abandona la Bahía tras 13 temporadas y una trayectoria de leyenda para incorporarse a los actuales subcampeones.

Klay Thompson y Stephen Curry ya no serán los 'Splash Brothers' en Warriors / Twitter

Klay, pese a que su rendimiento ya no es el mismo de antaño, aportará experiencia, saber estar y acierto exterior en los 'Mavs' de Luka Doncic y Kyrie Irving, que esperan que su nuevo compañero sea la pieza del puzzle que les falta para levantar el trofeo Larry O'Brian. Thompson aterriza en la franquicia tejana vía 'sign and trade'. A los Warriors llegan 2 segundas rondas del Draft, y el jugador firma por 50 'kilos' y 3 temporadas.

En cualquier caso, Golden State ha estado activo en el mercado para rellenar el hueco que deja vacío Klay. Kyle Anderson, Buddy Hield y De'Anthony Melton son las caras nuevas en la nómina de Steve Kerr.

'WEMBY' SONRÍE

Los Spurs de San Antonio saben que tienen a un futuro Hall Of Famer entre sus manos con Victor Wembanyama, aunque el francés necesita un director de orquesta para seguir progresando y madurando su juego. Eso es exactamente lo que han conseguido con la contratación de Chris Paul, veterano base de 39 años que llega a Texas con un contrato de una sola temporada y 11 millones dólares. Como ya hizo en Thunder y Suns (no en Golden State), 'CP3' dará un salto de calidad en la posición de '1'. No hay mejor compañero de pick and roll para 'Wemby' que Paul, uno de los mejores y más cautos pasadores de la NBA este siglo. Se espera que el francés aprenda mucho a su lado mientras sigue exhibiéndose en pista como ya hizo en su histórico año 'rookie'.

LOS CELTICS, A POR EL 'BACK TO BACK'

Boston Celtics, flamante nuevo campeón de la NBA, está empeñado en repetir hito la próxima temporada y sabe cuál es la fórmula para conseguirlo: renovando a todos y cada uno de los titulares que han hecho posible el anillo este 2024. Tras asegurarse la continuidad de Porzingis y Jrue Holiday antes de finalizar los play-off, en Massachusetts han renovado a Tatum y Derrick White en esta agencia libre. Jayson se embolsará un super máximo de 315 millones en 5 temporadas, convirtiéndose así en el mejor pagado de la historia de la NBA. En el otro lado de la moneda está White, el ancla defensiva del equipo de Mazzulla que seguirá en el TD Garden por 4 años y 125.9 'kilos'. Entre todos los titulares, Celtics tiene comprometido casi 1 billón de dólares.

OTROS FICHAJES DESTACADOS