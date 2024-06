LeBron James y su hijo... ¿en el mismo equipo?

El mayor atractivo este año en el draft no ha sido elegido en primera ronda. El nombre no es otro que Bronny James, hijo de LeBron James, que esta próxima noche de jueves a viernes puede ser escogido por Los Ángeles Lakers, máximos candidatos a obtener los servicios del joven de 19 años.

Aunque el hijo de LeBron no haya sido seleccionado entre los 30 primeros, las predicciones ya apuntaban a que Bronny iba a ser escogido el segundo día del draft. Por tanto, no ha causado sorpresa que el pequeño de los James no haya sido drafteado esta pasada madrugada de jueves a viernes.

Según la predicción de la 'ESPN', Bronny James será elegido en la posición 55 por Los Ángeles Lakers, con la intención de juntar a padre e hijo en el mismo equipo y convencer a LeBron de que se quede un año más en la franquicia californiana.

Hace unos meses, LeBron declaró que jugaría en el equipo que seleccionara a su hijo. No obstante, días antes del draft, su agente dijo que la situación había cambiado y que el destino del hijo del ‘Rey’ no iba a influir. Esto ha provocado que las franquicias dejen de mostrar interés por Bronny que, hasta ahora, no parece que tenga el mismo talento que su padre.

Risacher, primer 'pick' del draft

El pick número uno del draft este año ha sido Zaccharie Risacher, alero francés de 19 años, que nació en Málaga y jugó en el Unicaja. La nueva estrella de la NBA ha formado parte de los éxitos internacionales de las categorías inferiores de la selección francesa, llevándose el bronce en el Mundial sub-17 en 2022.

Todo está por decidir. Tanto el equipo en el que jugará Bronny como en el que jugará LeBron. Esta noche se decidirá si el próximo año se podrá presenciar como padre e hijo afrontan juntos una temporada en el mismo equipo de la NBA. Un espectáculo que está más cerca que nunca.