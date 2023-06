¡LeBron James no cierra la puerta a jugar en Dallas junto a Irving y Doncic!

"Lo pensaré", dijo la leyenda de los Lakers a quien fuera su compañero en los Cavaliers cuando Irving se lo propuso La franquicia californiana podría recibir una compensación multimillonaria en caso de que LeBron se marchase

"Lo pensaré". Lacónico pero sin cerrar la puerta. Así se mostró LeBron James cuando Kyrie Irving le propuso jugar juntos en los Dallas Mavericks. Una declaración que ha caído como una bomba en la NBA justo en medio de la batalla entre Miami y Denver por hacerse con el título.

Sería una operación tremendamente compleja, a muchas bandas, y parece casi utópica, aunque esas dos sencillas palabras escritas por LeBron han dado rienda suelta a la rumorología. "Lo pensaré".

Una de las leyendas del basket universal no ha cerrado la puerta de los Mavericks. Sin duda, no ha sido un "no" rotundo, pero tampoco significa que esté más cerca de la franquicia tejana.

Los Angeles Lakers pedirían una compensación multimillonaria en caso de que LeBron James tomara rumbo a Dallas, donde se sueña con ese Big Three junto a Luka Doncic y Kyrie Irving. LeBron y Doncic siempre se han mostrado admiración mutua y en más de una ocasión han manifestado su deseo de jugar juntos.

Otro obstáculo a esta idea es que Irving finaliza contrato con los Mavericks y será agente libre este verano. Cuando salió de los Nets ya se especuló con un posible reencuentro con LeBron en los Lakers.

Lo primero que tendría que hacer Kyrie Irving para volver a reunirse con su amigo LeBron es renovar pero bajándose el sueldo de manera significativa, ya que juntar a tres estrellas de semejante calibre haría que se superase con mucho el límite salarial de la NBA.