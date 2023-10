LeBron James celebra sus 20 años en la NBA con un vino catalán

Los Sacramento Kings obsequiaron al jugador con una botella de vino de la bodega de Lluís Llach LeBron es un fanático del vino y colecciona botellas de alto standing

LeBron James celebrará sus 20 años en la NBA brindando con un vino catalán. Y es que los Sacramento Kings, franquicia contra la que debutó, le hicieron un obsequio en su última visita para conmemorar sus décadas en activo, incluyendo un vino catalán, nada menos.

El regalo de los Kings, además de una foto enmarcada de aquel debut, incluía una botella de la bodega del cantautor Lluís Llach, un vino con Denominación de Origen Priorat, criado en las viñas de la provincia de Tarragona en el Celler Vall Llach. Se trata de un crianza 2003 y el tipo de uva es Cariñena.

Set up beside LeBron James’ locker in Sacramento. A little gift for the 20th anniversary. pic.twitter.com/9wxxb7M5fX