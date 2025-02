LeBron estalla tras el traspaso de Doncic: "Eres un mentiroso"

El traspaso de Luka Doncic de Dallas Mavericks a Los Angeles Lakers ha suscitado un gran revuelo en la NBA por lo inesperado de la noticia. La ecuación implica además a otro protagonista, Anthony Davis, que ha entrado en la operación en un intercambio de cromos entres ambos clubes.

Este último movimiento ha hecho saltar los rumores sobre la posible implicación de LeBron James, la gran estrella de Los Angeles Lakers, y el debate está servido. Según apuntó un periodista de 'ESPN' espacializado en la NBA, "este acuerdo se materializó en las sombras… LeBron James no tenía idea de que esto iba a suceder. Anthony Davis no tenía idea de que esto iba a suceder. Me dijeron que Luka Doncic todavía está sorprendido por este intercambio”.

Pero no todos comparten esta afirmación y otros medios apuntan directamente a LeBron como el artífice de este inesperando movimiento. Para Bill Reiter, otro especialista en la NBA y reconocido periodista de 'CBS' afirmó en una tertulia que “LeBron se había frustrado con Anthony Davis”, lo que habría forzado la salida del pívot camino de Dallas. Un comentario que recibió la respuesta del propio Lebron: "You a fkn lie!!!" (Eres un mentiroso), escribió el jugador en respuesta a las afirmaciones de Reiter, acompañando su mensaje con un emoticono con la nariz alargada y otro de un payaso.

En busca de un arma defensiva

Más allá de las opiniones de la prensa especializada, Dallas ha sido claro respecto a los motivos por los que ha llevado a cabo la operación: el poderío defensivo de Anthony Davis en contraposición a los problemas físicos de Luka Doncic.

"Creo que la defensa gana campeonatos", explicó Nico Harrison, mánager general de los Dallas Mavericks, en declaraciones a 'ESPN'. "Creo que consiguiendo a un pívot All-NBA (que reconoce a los tres mejores quintetos de la liga) y All-Defensive (similar pero con los dos mejores quintetos defensivos) con una mentalidad defensiva nos da una oportunidad mejor. Estamos construidos para ganar ahora y en el futuro", añadió.

El acuerdo implica también que los Lakers recibirán a Maxi Kleber y Marfieff Morris mientras que Dallas, aparte de Davis, se quedará con Max Christie y una primera ronda del draft del equipo angelino. Para ajustar las cuentas, los Jazz recibirán a Jalen Hood-Schifino y dos segundas rondas del draft.