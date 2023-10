Lebron-Durant: El 'reencuentro' cinco años después

LeBron y Durant se vieron las caras 5 años después Los Lakers dejaron sin premio a la exhibición de Kevin Durant, que anotó 39 puntos

Por primera vez en 5 años, dos de los jugadores más laureados de este siglo se enfrentaron en una pista de la NBA. Fue en el Lakers-Suns, donde LeBron le ganó la partida a Kevin Durant (100-95). El equipo de LeBron se llevó el triunfo, pero Durant tuvo mejores registros con 39 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias frente a los 21 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias del hombre franquicia de los Lakers.

Corría la temporada 2018-2019 cuando los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers se veían las caras en Navidad. KD, en ese momento, vestía la camiseta de los Warriors. Durante todo este tiempo, sea por lesiones o por otras circunstancias, no llegaban a enfrentarse. LeBron y Durant, se dieron un gran abrazo nada más acabar el partido. Este duelo, tras años de espera, era una de las citas más interesantes en el arranque de esta nueva temporada de la NBA.

LeBron 🤝 KD



Mutual respect between two of the best from this generation.