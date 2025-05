¡Los Lakers quieren el mejor 'Big Three' de la historia!

El fracaso de los Lakers en los playoffs fue evidente. Las expectativas tras el fichaje de Luka Doncic eran muy altas y la franquicia angelina no pudo cumplirlas. En primera ronda, se vieron claramente superados por Minnesota Timberwolves y dijeron adiós a la posibilidad del anillo. Si con Doncic y LeBron no era suficiente, en Los Ángeles piensan en un 'Big Three' insuperable.

Si los playoffs de los Lakers no fueron buenos, los de Milwaukee Bucks fueron peores. El equipo liderado por Giannis Antetokounmpo tampoco pasó de primera ronda, siendo apabullado por los Indiana Pacers en la eliminatoria, y ya van varios años de eliminaciones tempranas desde el anillo de 2021.

Es por eso que en Los Ángeles buscan mejorar un proyecto que necesita más fondo de plantilla para resultar ganador. Aun así, la opción de incorporar a una tercera gran estrella al equipo es cada vez más probable y todavía más si el jugador se ofrece y muestra la voluntad de querer jugar en los Lakers.

Giannis Antetokounmpo, durante los playoffs / Associated Press/LaPresse / LAP

Y es que Antetokounmpo empieza a cansarse de los Bucks. Tres años consecutivos de eliminaciones en primera ronda corroboran que el proyecto no coge vuelo, y que la posibilidad de ganar otro anillo tal vez no pase por Milwaukee. Desde Estados Unidos, se hablaba de una reunión entre el alero y la franquicia, que parece ya haberse producido.

Según 'ESPN', Antetokounmpo ya ha hablado con los Bucks y estaría dispuesto a fichar por los Lakers si se llegara a un acuerdo entre ambas partes. Una incorporación que supondría que Doncic, LeBron y Giannis jugaran en el mismo equipo. Es decir, uno de los 'Big Three' más grandes de la historia, si no el mejor.

Luka Doncic se duele de la espalda en presencia de LeBron James durante el quinto partido de la serie ante Minnesota Timberwolves / Associated Press/LaPresse / LAP

El alero griego, de 30 años, ha promediado esta temporada un total de 30,4 puntos (el segundo mejor de la NBA), 11,9 rebotes y 6,5 asistencias por partido. Unos números que lo convierten en uno de los mejores jugadores de la liga norteamericana, que a pesar de su rendimiento no ha conseguido obtener con los Bucks los resultados esperados.

Los Ángeles-Giannis: una posibilidad cada vez más real

"Me dijo una persona que en Milwaukee solo se habla de las grandes ciudades para recibir a Giannis: algún equipo de Los Ángeles o de Nueva York, o quizás Miami; no es un mercado grande, pero sí glamoroso, de tamaño mediano. También incluyeron a Chicago, y tal vez Houston", comentaba hace unos días Howard Beck, de 'The Ringer'.

Rob Pelinka, gerente general de los Lakers, debería hacer un gran esfuerzo económico si quisiera a 'Anteto', Doncic y LeBron en el mismo equipo. Tres grandes salarios para tres de las grandes estrellas de la competición. Sin duda, el aficionado disfrutaría de lo lindo viendo este 'Big Three' saltar a pista durante al menos un año.