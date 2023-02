Los Lakers homenajean a LeBron pero no pueden con los Bucks

El alero se perdió el partido por unas molestias en el tobillo Antetokounmpo, imparable con 38 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias

LeBron James recibió el homenaje de Los Angeles Lakers tras convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA, pero su equipo no pudo regalarle una victoria ante unos Milwaukee Bucks en racha y que sumaron su noveno triunfo consecutivo (106-115).

LeBron, que no jugó contra Milwaukee por molestias en el tobillo, acudió al estadio de los Lakers para recibir un tributo especial antes de que comenzara el partido. Como el pasado martes, Kareem Abdul-Jabbar, destronado por LeBron como el jugador con más puntos de la historia, estuvo presente en las gradas mientras que otro gran referente de los Lakers como James Worthy hizo de maestro de ceremonias.

LeBron se deshizo en elogios a su familia y dijo que su "quinteto titular" está formado por su madre, su esposa y sus tres hijos. "No podría hacer las cosas que hago a diario y no podría venir a esta pista a mostrar mi talento cada noche si no tuviera el apoyo y el compromiso de mi familia", explicó.

La estrella de los Lakers, que a menudo se refiere a sí mismo simplemente como "un chico de Akron, Ohio", afirmó que siempre ha sentido la "responsabilidad" de jugar al baloncesto "al más alto nivel". "Porque habrá algún niño en el barrio pobre de la ciudad, en algún lado, que está buscando inspiración y quizá la reciba de mí", detalló. El homenaje estuvo presidido por un balón con una corona de púrpura y oro de los Lakers en honor a "King James".

Aunque la primera parte fue para los locales, Milwaukee impuso su ley en una segunda mitad ante unos Lakers con una rotación limitada ya que no jugaron ninguno de sus nuevos fichajes (D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Mo Bamba y Davon Reed) ni los que acaban de abandonar el equipo (Russell Westbrook, Patrick Beverley, Thomas Bryant, Damian Jones y Juan Toscano-Anderson). Anthony Davis (23 puntos y 16 rebotes), Dennis Schroder (25 puntos y 12 asistencias) y Austin Reaves (18 puntos) fueron los más destacados de los Lakers.

Giannis Antetokounmpo firmó un partidazo (38 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) en unos Bucks lanzados (38-17) en los que también sobresalieron Jrue Holiday (18 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) y Khris Middleton (22 puntos).

A la espera de lo que puedan aportar sus refuerzos, los Lakers han perdido cinco de sus últimos siete encuentros y son decimoterceros en el Oeste (25-31) a dos partidos y medio del último puesto para el play-in (Portland Trail Blazers, 27-28).