¡Los Lakers cancelan el fichaje de Mark Williams!

Los Angeles Lakers han anunciado este sábado que el fichaje de Mark Williams, que iba a ser el complemento perfecto para Luka Doncic, ha quedado cancelado. El jugador de los Charlotte Hornets ha incumplido una de las condiciones del traspaso y volverá a su franquicia de origen cuando todo estaba listo para que el jugador iniciase una nueva etapa como angelino.

El pívot de los Hornets no ha pasado la revisión médica con los Lakers, que detectaron varios problemas físicos al joven jugador. Mark Williams siempre ha sido alguien propenso a las lesiones, aunque no se esperaba que no pudiese pasar el reconocimiento médico y que ese fuese el motivo de su fichaje frustrado por los Lakers.

Un fichaje frustrado

Williams era el pívot que buscaban de manera desesperada los Lakers en el último día de mercado de transferencias. Después de traspasar a Anthony Davis a los Dallas Mavericks a cambio de Luka Doncic, la franquicia angelina necesitaba un pívot de garantías para poder complementar su juego con el del esloveno.

El fichaje se anunció el pasado miércoles a pocas horas del cierre de la ventana de traspasos de la NBA en una operación que incluía la llegada de Williams a cambio de Dalton Knecht, Cam Reddish, una primera ronda del draft y un 'swap' (intercambio).

Sin embargo, el fichaje ha quedado cancelado debido al 'incumplimiento de una condición del traspaso', como ha anunciado la franquicia angelina este sábado. Los Lakers pierden una oportunidad única de incorporar a un nuevo pívot en un momento clave de la temporada.

Williams, de 23 años y 2,13 de estatura, fue elegido 15 del draft de 2022 y este curso promedia 15,6 puntos, 9,6 rebotes y 2,5 asistencias por encuentro.