Las lágrimas de Doncic y la 'rajada' de su padre

La sonrisa de Luka Doncic cuando bajó del avión en Los Ángeles para unirse a su nuevo equipo contrasta con las lágrimas que al parecer el jugador vertió al conocer el traspaso al conjunto angelino y que se quedaron en la intimidad de su casa.

El fichaje de uno de los mayores talentos europeos de la actualidad por el equipo de LeBron James ha supuesto todo un terremoto en la NBA desde que se hiciera oficial, más por inesperado que por los nombres de los implicados. Y es que según afirman algunas voces, ni siquiera el propio Doncic tenía conocimiento de lo que iba a ser de su futuro.

"Este tipo acaba de comprar una casa de 15 millones de dólares, y la transacción se cerró la semana pasada", afirmó el exjugador de la NBA Chandler Parsons, en un episodio del programa 'Run It Back'. "Aparentemente lloró cuando se enteró", añadió el 'insider'.

Para el exjugador, el movimiento es una "tontería extrema" y además ha sido "irrespetuoso" con Doncic. Además, Parsons afirmó no creerse que el entrenador de Dallas no estuviera enterado y acusó directamente a Nico Harrison, general manager de los Mavericks, como el responsable de la operación.

Sasa Doncic, decepcionado

Unas afirmaciones que comparte el padre de Doncic, Sasa, quien valoró de forma negativa del el fichaje de su hijo por Los Angeles Lakers y la forma en que se llevó a cabo.

"Entiendo que puede llegar un momento en el que quieres romper con una cierta filosofía o que no te gusta este o aquel jugador. Lo pillo. Pero este secretismo, o en el caso de algunos individuos, esta hipocresía, me duele, porque creo que Luka no merece esto. Sé que se sacrificó mucho", afirmó el progenitor de la estrella eslovena.

"El estado físico de Luka no fue un problema el año pasado porque mucho que una persona haya dicho que no estaba en forma. Jugó unos 100 partidos promediando 40 minutos y con dos o tres jugadores constantemente encima. Que después de semejante paliza se digan estas cosas sobre él me parece muy injusto. Lo has traspasado, puedes defender tu decisión, pero no busques excusas", concluyó Sasa Doncic.