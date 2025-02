Kevin Durant abre la puerta al Barça

A Kevin Durant siempre le ha tirado el azulgrana. No es la primera vez que el alero estadounidense hace un guiño público al FC Barcelona, al que considera uno de los clubes polideportivos más importantes del mundo, sino el que más. Ahora mismo, 'Durantula' tiene contrato con los Phoenix Suns hasta 2026 y a sus 36 años todavía le queda cuerda en la NBA, aunque la opción de poder disputar la Euroliga está en el horizonte.

No lo descarta

"No lo sé, tío, ahora mismo lo dudo porque estoy en la NBA, aunque me gusta mucho también la Euroliga", aseveró el dos veces campeón de la NBA con Golde State en declaraciones a 'MD' con motivo del 'All Star Weekend'.

Kevin Durant añadió, sin embargo, que el Barcelona sería "una buena opción" y añadió al Mónaco como posible destino cuando decida marcharse de la competición norteamericana, si es que alguna vez lo hace. En el Principado, el cuatro veces medalla de oro olímpico se reencontraría con un viejo conocido como Mike James, con el que compartió confidencias y vestuario en su etapa en los Brooklyn Nets. El base es una de las sensaciones de la Euroliga y tiene a los monegascos entre los cuatro primeros clasificacos de la competición, con un balance de 16-10.

Kevin Durant / EFE

Titular en el Oeste

Durant disputará la próxima madrugada el partido de las estrellas de la NBA, un encuentro que el de Washington ha disputado en 15 ocasiones. 'KD' será una de las grandes atracciones del encuentro y compartirá equipo en la Conferencia Oeste junto a LeBron James, Stephen Curry, Wembanyama o Nikola Jokic.