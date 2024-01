Kenyon Martin: "Doncic no es ni el mejor jugador de su equipo"

Las comparaciones y elaboraciones de ránkings siempre provocan más polémicas que otra cosa. Del mismo modo ha ocurrido con la lista ordenada de los 100 mejores jugadores de la NBA que elaboró 'ESPN'. Pese a que Kyrie Irving ya se pronunció sobre este ránking, ha sido el exjugador Kenyon Martin quien se ha mostrado más crítico en relación con el orden de la lista.

“Las clasificaciones no significan nada para ESPN o las otras plataformas de medios. La mayoría de los analistas no son fuentes creíbles a mis ojos, y no los respeto ni a ellos ni a sus opiniones”, aseguró Kyrie Irving en relación con el ránking de los 100 mejores jugadores creado por 'ESPN'.

Sin embargo, Kenyon Martin, exjugador de la NBA y padre del actual jugador de los Sixers, Kenyon Martin Jr., se mostró aún más crítico que Kyrie Irving con el ránking: "Esa lista es una tontería. ESPN, si estás escuchando, es una tontería. No hay 33 jugadores mejores que Kyrie en la NBA. Muéstrame otros 93 jugadores mejores que Russell Westbrook en la NBA. ¿Me estás tomando el pelo? Tienes a dos personas en la lista que no han jugado ni un puto minuto: Wemby y Scoot. Detengamos esta locura".

"Doncic no es ni el mejor de su equipo"

Y es que el ránking de 'ESPN' colocó a Luka Doncic como el cuarto mejor jugador de la NBA por detrás de Antetokounmpo (nº1), Jokic (nº2) y Embiid (nº3). Kenyon Martin no entendió esta decisión y se mostró muy crítico con el esloveno: “No es el mejor jugador de su equipo, seguro. Lo alineas contra Kyrie y puede que no toque el balón. Si le das el balón a Kyrie primero, Luka no lo hará. No puede defender ni a este soporte de cámara”.

Pese a dudar de su condición de estrella, Kenyon Martin quiso aclarar que el esloveno es un gran jugador: "¿Si Luka es bueno? Absolutamente. Es bueno para su equipo. Eso es lo que pasa en el mundo real: si tus números no sirven para algo, son solo números, y miro quién eres y qué estás haciendo. Luego miro a Kyrie y digo mierda, dame al 11”, aseguró el ex jugador, refiriéndose al número que Kyrie lleva en su espalda.