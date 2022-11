Juancho Hernangómez vuelve a sonreír

El español fue uno de los más destacados de su equipo en la victoria ante los Heat Aunque no consiguió anotar, sí sumó tres rebotes, una asistencia y un robo y fue el jugador del partido con más impacto en el juego, con un +/- de +17

El jugador español de los Raptors, Juancho Hernangómez, se mostró satisfecho tras acabar como el jugador con más impacto del partido que el miércoles disputaron los de Toronto a Miami Heat, con +17, y dijo que no está preocupado por su falta de acierto ante el aro.

Los Raptors se impusieron 112-104 a los Heat, en un partido que los locales tuvieron cuesta arriba hasta el final del tercer cuarto, cuando la defensa de los de Toronto pudo finalmente cerrar el paso a los jugadores de Miami.

Hernangómez jugó 22.35 minutos y destacó por su intensidad defensiva. Aunque el jugador madrileño no consiguió anotar sí sumó tres rebotes, una asistencia y un robo y fue el jugador de los Raptors, y del partido, con más impacto en el juego, con un +/- de +17.

Además, ante los Heat, por cuarto partido consecutivo, Hernangómez saltó a la cancha en el primer cuarto. Tras el partido, Hernangómez declaró que estaba contento de poder contar de nuevo con una cantidad sustancial de minutos.

"Muy feliz por jugar. Feliz por poder competir, feliz por ganar. A seguir, a seguir", dijo el ala-pívot que el lunes ya tuvo el mejor partido de la temporada desde que llegó a los Raptors al anotar nueve puntos, seis rebotes y tres asistencias y conseguir un impacto de +11.

Hernangómez también indicó a Efe que no le preocupa que ante los Heat su casillero de puntos se quedase en cero. "La verdad no me preocupa mucho. He intentado tirar cuando he podido. Hoy no han entrado pues no pasa nada, al siguiente. Hay partidos en los que van a entrar y otros no pero hay que seguir", dijo.

"Hay que seguir ayudando al equipo en lo que sea, buscando al compañero abierto, y sobre todo estar en defensa", añadió. Precisamente, el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, destacó la labora defensiva de Hernangómez durante una conferencia de prensa al final del partido.

"En lo que es muy bueno, y es lo que necesitábamos esta noche, es en perseguir al tirador. Tiene algún problema con el balón pero el resto de su defensa es buena. Persigue a los tiradores, se sabe el esquema, bloquea. Creo que fue la clave", explicó Nurse.