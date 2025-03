Jorge Garbajosa: “La NBA ha detectado una debilidad y ha decidido venir a Europa”

El acuerdo entre la NBA y FIBA para el desembarco de la Liga estadounidense en Europa de la mano de las propias franquicias NBA y de inversores privados, es todo un triunfo para la Federación Internacional de Baloncesto y especialmente para FIBA Europa, que ahora dirige el ex presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa.

El ex jugador de la NBA y ahora máximo dirigente del baloncesto europeo, ya reconoció a principios de año, en los primeros rumores sobre la posible implicación de la NBA con una competición en Europa como “una gran noticia”.

“Silver no ha dejado de hablar sobre el tema así que estoy convencido que se llevará a cabo, creen que hay una oportunidad clara en Europa”, dijo en su momento a Radio Marca, Garbajosa, que ahora tendrá mucho que decir en el nuevo proyecto.

Crítica velada a la Euroliga

“Con un gran producto y grandes equipos, la no sostenibilidad es una amenaza, lo que no se sostiene, desaparece”, dijo. “Con una gran masa de aficionados, con un apoyo público y privado y equipos con gran tradición, ¿por que no estamos haciendo esto más atractivo y comercial?”, decía el madrileño en una velada crítica a la Euroliga.

El Secretario general de FIBA, Andreas Zagklis, junto al comisionado de la NBA, Adam Silver, en el Mundial de 2019 / FIBA

“La NBA ha detectado una debilidad y ha decidido venir. Nos enorgullece que hayan dicho que cualquier cosa que organicen en Europa será de la mano de FIBA. NBA considera que la reputación de la FIBA es de máximo nivel, ellos creen en FIBA”

Garbajosa, en su pugna por el protagonismo del basket en Europa con la Euroliga, afirmó en su momento que “los 13 clubes (accionistas de la Euroliga) no pueden decidir el destino de 600 clubes europeos”, dijo.

“Una mejor alineación de los intereses beneficiará a todos los involucrados. Todavía hay oportunidades comerciales en Europa que siguen sin explotar y debemos trabajar juntos para desarrollar el baloncesto dondequiera que exista”