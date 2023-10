Jordan, el único atleta norteamericano milmillonario

La leyenda de los Chicago Bulls, Michael Jordan, se convirtió en el primer atleta en ingresar a la lista Forbes 400 de los estadounidenses más ricos Tiene un patrimonio neto de 3.000 millones de dólares tras sus últimas operaciones

La leyenda de Michael Jordan sigue creciendo…y acompañada de muchos ceros en su cuenta bancaria. La ex estrella de la NBA se ha convertido en el primer atleta en figurar en la lista Forbes 400 de los "estadounidenses más ricos"

Se estima que tiene un patrimonio neto de 3.000 millones de dólares, según avanzaba NBA Central. Es una mejora considerable con respecto a su patrimonio neto estimado de 2.000 millones de dólares que poseía en junio pasado.

Jordan, que vendió su participación minoritaria en los Charlotte Hornets de la NBA por 3.000 millones de dólares, aumentó su asombroso patrimonio neto en agosto, según Justin Birnbaum de Forbes.

