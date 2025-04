Joakim Noah: "Es una gran bendición poder viajar por el mundo con la NBA"

Joakim Noah, exjugador de la NBA, atendió a SPORT desde Abu Dhabi para hablar sobre los Global Games, que se disputarán del 2 al 4 de octubre en la capital de Emiratos Árabes Unidos. En Estados Unidos se hizo famoso por su intensidad defensiva, llegando a ser All-Star y Mejor Jugador Defensivo de la temporada 2014. Tras retirarse, ha estado muy ligado a proyectos sociales y culturales y también como embajador de la NBA.

¿Cómo están siendo estos días por Abu Dhabi?

Estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez en el país. No hay ningún partido de la NBA en marcha ahora mismo, así que estoy aquí para asistir a un festival de música patrocinado por la liga. Simplemente estoy aquí para aprender un poco sobre la cultura.

¿Qué tipo de actividades está realizando por la zona?

Ayer fuimos al Museo del Louvre de Abu Dhabi por ejemplo. Es una gran bendición poder viajar por el mundo con la NBA y hablar con jóvenes en cualquier parte que comparten el mismo sueño de poder dedicarse al baloncesto. Ya sabes, la mirada de los jóvenes, no importa si estás en Marruecos, Camerún, Abu Dabi o España, es el mismo sueño y la misma inspiración. Para mí, es una verdadera bendición ver eso así que intento aportar mi granito de arena y ser un buen embajador de la liga.

¿Cómo de importante es para la NBA promocionar este tipo de actividades por todo el mundo?

Creo que es una pregunta muy importante. Cuando eres un niño y puedes ver a tus héroes en directo, creo que hay algo muy poderoso en eso.

¿Se ve reflejado en estos jóvenes?

Yo tuve la suerte de estar en París para el partido que los Bulls de Michael Jordan jugaron en la ciudad en el 97. Y lo recuerdo como si fuera ayer y eso que ya tengo 40 años. Recuerdo lo mucho que me inspiró eso y poder vivir mi sueño de decir que quería jugar para los Chicago Bulls cuando tenía diez años y posteriormente haber podido jugar para ellos durante diez años.

Fue un antes y un después en su carrera...

Es una bendición, y sin ese juego, quizás no me hubiera inspirado tanto jugar al baloncesto. Así que, ya sabes, ese es el poder de ver a Michael Jordan en mi caso, y recuerdo la finta de tiro por ejemplo que tenía. Recuerdo cuando atrapaba el balón y la reacción del público. Son pequeñas cosas que solo hablar de ellas ahora, se me pone la piel de gallina. Es difícil explicar la importancia de estos partidos que se juegan fuera de los EEUU pero, para mí, lo que más me gusta es la inspiración que brindan a los jóvenes.

Lo ha comentado desde el punto de vista del aficionado pero... ¿Cómo se vive desde los ojos de un jugado?

Obviamente, los viajes son más largos, hay muchos medios y, ya sabes, es simplemente difícil poder concentrarse y enfocarse en el juego porque hay mucha gente esperándote, muchas cosas que hacer, pero también es un gran momento para estar, para conectar con tus compañeros de equipo.

¿La intensidad es la misma?

En los últimos dos años, hemos tenido algunos partidos de temporada regular, una gran novedad. París es el ejemplo más reciente. Así que la intensidad también ha subido un nivel, lo cual creo que es importante.

Ha mencionado los Global Games de este año que fueron en París donde la principal atracción fue Wembanyama. El baloncesto francés esta en un momento muy dulce. ¿Cual cree usted que es la clave?

Francia es muy similar a España en muchos aspectos. Hay una verdadera cultura del baloncesto. Y creo que es un orgullo llevar la camiseta española. Es un orgullo llevar la camiseta francesa, y, ya sabes, cuando piensas en jugadores como leyendas como Tony Parker y lo que significaron, o incluso jugadores como Pau Gasol y Mar Gasol y la actitud ganadora que le han dado a su país entiendes esta mentalidad.

El impacto de Wembanyama en Francia es impresionante...

Cuando estás jugando frente a 20,000 personas en unos Global Games en tu ciudad donde todos te esperan y, ya sabes, el primer tiro del partido es un triple lejano... Tiene una mentalidad espectacular, no hay momentos demasiado grandes ni demasiado pequeños. Así que es realmente interesante ver cómo llega la próxima generación, no solo Wembanyama. Son increíblemente fuertes.

¿Ve a Wembanyama como el mejor jugador francés de la historia?

Creo que tiene el potencial para serlo. Tiene muchas cosas a su favor. No solo como jugador de baloncesto, sino como alguien con una gran ambición y que aspira a ser grande. Así que el cielo es el límite.

Para terminar, me gustaría saber su opinión como ex jugador europeo sobre la nueva competición que quiere implementar la NBA en Europa

Creo que será muy interesante ver como funciona. Creo que la NBA es una marca increíble. Es una de las mejores marcas globales del mundo. Pero Europa ya tiene sus tradiciones y su forma de hacer las cosas. Así que será muy interesante ver cómo se desarrolla esta alianza. Es como una fusión entre tradición y corporación.

¿Le gusta la idea entonces?

Podría ser increíble. Creo que también puede conectar a los mejores talentos del mundo. Es interesante. Cuanto más invirtamos en el baloncesto, mejor. Obviamente, la gente tiene miedo por cómo será la competición. Se pone nerviosa cuando hablamos de cambio, pero a veces el cambio es bueno. Y creo que nadie sabe realmente cómo va a funcionar esto y de aquí esa preocupación.