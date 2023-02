Jaylen Brown sueña con el Barça

El jugador de los Celtics visitó las instalaciones del Barça en verano "Son una gran organización, me gusta cómo está gestionada, me gustan los fans, el presidente, es un proyecto diferente de los que puedes ver aquí en Estados Unidos", declaró el escolta

Jaylen Brown, estrella de los Boston Celtics, visitó el Camp Nou y el museo el pasado verano. De hecho, el jugador ya le hizo saber a Pau Gasol su deseo de conocer personalmente el club azulgrana y el exjugador del Barça hizo lo posible para que tuviera una gran experiencia. Tanto es así que Brown quedó encantado.

El escolta manifestó en el All-Star que le gustaría jugar en el Barça, pero en el Camp Nou en lugar del Palau Blau Grana: "Sería un sueño, imaginarme como delantero en el Barça. Sería divertido. Son una gran organización, me gusta cómo está gestionada, me gustan los fans, el presidente, es un proyecto diferente de los que puedes ver aquí (en Estados Unidos). Poder ir a Barcelona, aprender diferentes cosas y sobre la organización fue bonito. Va a ser gestionada de manera exitosa durante tiempo".

Brown que con 26,5 puntos, 7 rebotes y 3,2 asistencias está completando una gran temporada, asegura que no puede seguir mucho al Barça, pero que está convencido de que todo irá bien: "¿Si pueden ganar? Hace tiempo que no lo sigo, es un año difícil, pero nunca sabes. No sigo los récords o la clasificación pero estoy seguro de que con la organización que tienen, con los jugadores que tienen, pueden cambiar las cosas y hacer lo que necesitan hacer. Tienen mi apoyo seguro".