Isiah Thomas: "Me hubiera gustado ir a los Juegos de Barcelona"

Los años 80 y 90 fueron para muchos la era dorada del baloncesto en la NBA. Jugadores como Michael Jordan, Larry Bird o Magic Johnson dominaban la liga en la que es posiblemente una de las mejores generaciones de jugadores de la historia. En esta época también nacieron en Detroit los conocidos ‘Bad Boys’. Un equipo que le ganó dos anillos a los Chicago Bulls de Jordan. El líder de los Pistons entonces era Isiah Thomas, el gran villano de la NBA.

Permítame preguntarle en primer lugar si está siguiendo la liga este año.

Sí, la estoy siguiendo de cerca.

Supongo que como ex leyenda de los Pistons estará contento con el gran juego del equipo esta temporada

Oh, me encanta. Cada vez que a los Pistons les va de maravilla, me encanta verles hacerlo bien, me encanta verles jugar. Y simplemente me encanta la forma en que están jugando, cómo están afrontando los partidos, cómo están haciendo su trabajo.

¿Le gusta algún jugador en concreto del equipo?

Isaiah Stewart es mi favorito. Me recuerda a Bill Laimbeer, mi compañero de equipo en los Pistons. Ese tipo de jugador rudo tan de Detroit. Y también Cade Cunningham. Él es todo lo que Detroit ha querido y ha necesitado durante muchos años.

¿Le da la sensación que los 'bad boys' están regresando a Detroit?

Creo que sí. Y, ya sabes, no le temen a nadie y salen a dejarse la piel cada noche. Y así es como se debe jugar el juego. Me encanta la forma en que los Pistons están jugando y estoy emocionado por ellos.

Isiah Thomas no cree que Jordan sea el número uno de la historia / EFE

Se podría decir entonces que la ilusión por el baloncesto ha vuelto a la ciudad...

También creo que hay que darle mucho crédito a los Detroit Lions. Permíteme que pase al fútbol americano un momento, pero creo que la actitud que los Lions mostraron a lo largo de esta temporada de la NFL, donde quedaron primeros en su conferencia, representa cómo es Detroit y cómo siempre nos hemos percibido a nosotros mismos en la ciudad.

¿Cree entonces que los Lions han ayudado a los Pistons?

Han jugado como juegan los equipos de Detroit: como un equipo duro, donde no tenemos piedad, defendemos y salimos al máximo. Creo que los Lions, de alguna manera, ayudaron a los Pistons a recordar quiénes eran y el tipo de cultura que establecimos en Detroit en su época, tanto para los Lions como para los Pistons.

Me gustaría preguntarle sobre su opinión sobre la manera de jugar actual en la NBA en comparación a cuando usted era jugador. Aspectos como el problema de que se tiran demasiados triples por partido o la irrupción de jugadores como Wembanyama que miden muchos metros son capaces de jugar como si fueran bases. ¿Qué le parece esta nueva NBA?

Sí, sobre este cambio en la NBA, creo que hay una cosa que consideraría seriamente cambiar. Hablaste sobre el aspecto del triple, y de hecho, parece ser de lo único que todos hablan. Todos los jugadores de hoy simplemente bajan el balón y lanzan triples, y todos dicen que, estéticamente, la NBA siempre ha sido una liga de anotadores, de gente que encesta. Creo que el problema con el tiro de tres puntos es que vemos a la gente fallar más tiros de los que realmente encestan y eso no es bueno.

¿Por qué cree que existe este problema con los triples?

La gente dirá: "Bueno, tres valen más que dos y los números cuadran para ganar". Sí, pero cuando ves a jugadores profesionales, quieres verlos encestar más tiros de los que fallan. Y creo que eso es lo que está pasando en nuestro juego: estamos viendo más fallos que aciertos. Y, como consecuencia, eso está afectando estéticamente la forma en que se ve el juego.

¿Como lo solucionaría usted si pudiera?

Yo pondría un máximo y un mínimo en la cantidad de tiros de tres puntos que se pueden tirar durante un partido. Tal vez un máximo de 25 o 30 triples y un mínimo de 10 o 15. Y los entrenadores decidirían cuándo usarlos y con qué frecuencia. Es solo un ejemplo de como lo haría para acabar con este asunto.

Entonces... ¿piensa que la NBA era más entretenida para el público en su época de jugador?

Eso creo, sí. Era mejor.

¿Podría decirme las diferencias que ve en el estilo de juego actual con el de su época como jugador?

Yo diría que era mejor porque era más estratégico. Llegabas al juego y había diferentes estilos. Mi equipo no jugaba como los Chicago Bulls. Mi equipo no jugaba como los Boston Celtics. Mi equipo no jugaba como Los Angeles Lakers, y viceversa. Los Bulls no jugaban como los Lakers. Los Lakers no jugaban como los Celtics. Entonces, cada equipo tenía un estilo diferente, una forma distinta de jugar. Y, como consecuencia, eso hacía que el juego fuera más interesante, como una partida de ajedrez estratégica. En cada juego debías adaptarte al rival para vencerle.

¿Cuál cree que es entonces el problema del baloncesto actual en la NBA?

Mucha de la estrategia en el juego ha desaparecido porque las matemáticas se han convertido en el factor dominante. Ahora hay una forma de pensar uniforme, casi automática. Todos los entrenadores, la mayoría, piensan igual. Otro ejemplo es que la mayoría de los jugadores tienen el mismo tipo de físico actualmente.

Se está 'mecanizando' de alguna manera el estilo de juego de los equipos... ¿no?

Las matemáticas o la analítica son buenas en la sociedad porque normaliza todo. Sin embargo, en el deporte, esa normalización no siempre es algo positivo. El deporte y el arte se tratan más de creatividad e imaginación, cosas que no siempre se pueden cuantificar. En la sociedad, quieres que la analítica ayude a normalizar las cosas, pero en el deporte y el arte, lo que quieres es que la creatividad y la imaginación brillen.

Uno de los mejores recuerdos que de los Juegos de Barcelona fue el Dream Team, un equipo incomparable. Usted no pudo o no acabó formando parte de ese equipo... ¿Como se sintió por no poder disputar aquellos Juegos?

Um, bueno, definitivamente quería estar allí… De hecho extrañé estar allí y desearía haber tenido la oportunidad de actuar para representar a mi país y, ya sabes, poder haber mostrado lo que tenía como jugador. Apoyé al equipo. Me habría gustado ir a Barcelona.

¿Le dolió el no poder representar a su país?

Ojalá hubiera tenido la oportunidad de participar. No lo hice, pero espero que todos lo pudieran disfrutar y que fuera un buen espectáculo para todos.