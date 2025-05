Isaac Nogués: “Los jóvenes tienen que jugar y formarse, aunque eso implique ganar menos dinero”

Solo tres jugadores se presentan al Draft de la NBA 2025 a través de la G-League, y uno de ellos es el español Isaac Nogués (Badalona, 2004). Ha sido una de las revelaciones de la temporada en la liga de desarrollo de la NBA, ganándose un sitio en la rotación del equipo vinculado a los Portland Trail Blazers gracias a su solidez defensiva. Su impacto ha sido tal que fue nombrado como uno de los mejores jugadores de la liga en esa faceta siendo incluido en el mejor quinteto defensivo de la temporada.

¿Cómo estás preparándote para el Draft de la NBA?

Estoy centrado en mejorar finalizaciones, tiro y bote, que es donde más necesito crecer. Me siento cómodo entrenando, aunque sé que hacerlo sin presión no es lo mismo que bajo la mirada de evaluadores. Aun así, por ahora me noto bien preparado.

¿Crees que la presión puede ser un hándicap?

Los nervios siempre han estado presentes antes de los partidos, jugará contra quien jugara. Pero eso no significa que me vayan a jugar una mala pasada. Puedo vivir con ello, o eso creo.

¿Tienes ya confirmadas diferentes franquicias con las que vas a entrenar?

Por ahora, hay alguna franquicia que ha dado feedback, pero nada está confirmado. Creo que a partir de mayo ya lo podremos saber con certeza. Aun así, estoy seguro de que hay unas cuantas que sí están interesadas.

Esta temporada has jugado en el Rip City Remix, equipo de la Liga de Desarrollo de los Portland Trail Blazers. ¿Cómo ha sido tu experiencia este año?

Muy buena. Fui allí en modo aventura. Obviamente, tenía un objetivo. Había gente que me decía que disfrutara de la experiencia, pero yo les respondía que no me iba de Erasmus, tenía un propósito claro. Eso sí, era una aventura, porque no tenía nada asegurado: tienes un contrato, pero te pueden echar cuando quieran. Juegas con esa incertidumbre.

¿Cómo se vive con esa incertidumbre de que, en cualquier momento, te pueden decir “cortamos el contrato y te tienes que ir para casa”?

Al principio temía ser cortado antes de debutar, con las ligas en España ya empezadas. Era un riesgo, pero decidí aprovechar la oportunidad. Vivía con incertidumbre y presión en cada entrenamiento. Al principio no hay partidos, así que cada mal entrenamiento te hace pensar: “¿qué pensarán de mí?”. Por suerte, conté con entrenadores catalanes y un GM que confió en mí desde el primer momento. Al final, todo se resume en estar listo y aprovechar el momento.

Has aprovechado al máximo esta oportunidad, has acabado en el quinteto defensivo del año. ¿Cómo te definirías como jugador?

Me defino como un buen defensor, que es donde más he destacado. En ataque puedo aportar más de lo que muchos creen, especialmente como pasador. Aún así, sé que debo mejorar en anotación, algo en lo que trabajo cada día. Creo que con más confianza, podré dar ese salto ofensivo.

“Entiendo que haya jugadores que decidan irse a Estados Unidos, pero solo lo haría si no tuviera una opción mejor, no en lo económico, sino en lo deportivo” Isaac Nogués — Jugador de los Rip City Remix

Tu historia como carrera ha sido un poco curiosa. Te presentas al draft de la G-League habiendo jugado en LEB Plata. ¿Qué se te pasa por la cabeza para trazar ese camino?

No creo que nadie lo haya hecho antes. En ningún momento me imaginé llegar a jugar tanto ni lograr lo que he conseguido. Entiendo que haya jugadores que decidan irse a Estados Unidos, pero es una decisión que solo tomaría si no tuviera una opción mejor, no en lo económico, sino en lo deportivo. Para mí, ese es el camino correcto.

Hay tres vías para llegar a la NBA: la universitaria, la Liga Internacional y la G-League. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres maneras?

La G-League ha abierto una vía real para jugadores españoles, aunque sigue siendo difícil destacar allí. A diferencia de la NCAA, es una liga profesional, donde compites con jugadores con experiencia NBA. En la universidad te enfrentas a jóvenes aún en desarrollo. Esa es la gran diferencia: el nivel físico y competitivo es mucho mayor en la G-League.

¿A qué nivel crees que equivale realmente la G-League?

La G-League está muy infravalorada, pero tiene un nivel altísimo. Hay muchos jugadores con experiencia en la NBA, y otros que luego juegan en Euroliga o ACB. A veces ves a alguien y no parece gran cosa, pero luego te dicen que metió 55 puntos en la NBA. El nivel es mucho más alto de lo que la gente cree.

¿Piensas que este factor de enfrentarse a jugadores de alto nivel es algo que la liga universitaria no puede ofrecer?

La liga universitaria tiene mucho nivel y jugadores muy buenos, pero compiten entre jóvenes de 18 a 21 años. En cambio, en la G-League, un jugador de 21 años se enfrenta a profesionales de 24 o 25 años, muchos con experiencia en la NBA. Esa es la gran diferencia: en la universidad no sabes cómo rendirá un jugador contra profesionales, en la G-League ya lo estás viendo.

"A los 18 años, en Europa no te van a ofrecer 600.000 euros, pero en Estados Unidos quizá sí" Isaac Nogués — Jugador de los Rip City Remix

Sobre este éxodo que hay ahora de jugadores jóvenes a Estados Unidos, ¿qué crees que pueden hacer desde Europa los clubes para retener ese talento?

Sinceramente, creo que los clubes europeos no pueden hacer mucho. La clave está en el jugador y en su entorno: confiar en el proyecto deportivo y rodearse de personas que piensen en su desarrollo, no solo en el dinero. A los 18 años, en Europa no te van a ofrecer 600.000 euros, pero en Estados Unidos quizá sí. La decisión está en priorizar jugar y formarse bien, aunque eso implique ganar menos.

Consiste con Dani Miret en la selección, que ahora está entrenando en un equipo especial para ti como es la Penya. ¿Qué tal es tu relación con él?

Mi relación con Dani y el resto del staff es muy buena. En el Mundial, confió en mí pese a que no era un habitual en las convocatorias. Me dio la oportunidad en un momento clave y pude responder. En la final, por circunstancias, salí antes de lo previsto y jugué bien, lo que me dio mucha visibilidad. Se trata de eso: tener suerte y que alguien confíe en ti en el momento justo.

“Rezaba cada día estar jugando en la Penya, pero ahora tengo otra prioridad” Isaac Nogués — Jugador de los Rip City Remix

Has dicho en alguna ocasión que en un futuro te gustaría jugar en la Penya. ¿Es una cosa que puede pasar pronto o ahora estás enfocado en Estados Unidos?

Ahora estoy enfocado en Estados Unidos. La Penya es el equipo que me ha criado y que me ha formado, entonces siempre me gustaría volver. Rezaba cada día para que este año jugara allí. Tenía contacto con ellos, pero al final no se dio. No quiere decir que no quiera volver, para mí sería un placer, pero ahora mismo, me gustaría intentar jugar en la NBA.

¿Cómo te gustaría verte dentro de un año?

Siendo realista, con un two-way en la NBA. Siempre he sido muy sincero conmigo mismo. De hecho, nunca había pensado en jugar en la NBA. Ahora sí que lo pienso. Sé que tampoco me darían un full contract. Y si no, pues en dos años, si es imposible, volver a España.