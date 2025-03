Isaac Nogués da el salto y se declara elegible para el Draft NBA 2025

Isaac Nogués ha dado un paso decisivo en su carrera. Tras una temporada en la NBA G League con Rip City Remix, filial de los Portland Trail Blazers, el joven escolta de Badalona ha anunciado su candidatura para el Draft NBA 2025. Con 21 años recién cumplidos, el exjugador del Joventut Badalona y del Peñas Huesca apuesta por su futuro en el baloncesto estadounidense.

La trayectoria de Nogués ha sido poco convencional, en lugar de consolidarse en el baloncesto europeo, decidió probar suerte en Estados Unidos a través del Draft Internacional de la G League en 2024, siendo seleccionado por Rip City Remix. En su paso por la franquicia de Oregón, ha disputado 33 partidos con promedios de 2.2 puntos, 4.6 rebotes, 3.4 asistencias y casi dos robos en 19 minutos por encuentro. Te puede llegar a extrañar como un jugador con estas cifras en ataque, puede, ni siquiera plantearse, inscribirse en el draft de la NBA. Pese a su discreta aportación ofensiva, su impacto defensivo ha sido notable, destacándose como uno de los mejores defensores en su liga.

De esos jugadores que se dejan todo en la pista, que se alegran más por un robo que por una canasta, así es el jugador catalán. Una espléndida fortaleza física que unida a sus buenos movimientos laterales y sus buenas manos, le hacen una figura muy molesta para los atacantes. El típico jugador que se pasa todo el partido defendiendo, sin rechistar y con más ganas que nadie.

En declaraciones recientes, Nogués explicó su decisión de mudarse a la G League y su adaptación a la nueva vida en Estados Unidos:

"Hasta ahora, bien. Estoy contento. Muy sorprendido conmigo mismo. La gente me decía: ‘Disfruta la experiencia’, pero yo no venía a vivir una experiencia. Yo no venía aquí de intercambio ni de Erasmus. Dejé a toda mi familia, todos mis amigos y toda mi vida en Barcelona y vine a vivir solo. Está saliendo todo como yo hubiera soñado en cualquier momento"

La decisión de declararse elegible para el Draft NBA 2025 llega meses después de que el propio Nogués expresara su incertidumbre sobre el futuro:

"Aquí la gente me anima a la idea de presentarme al Draft, pero yo escucharé todas las opciones que se me den en España o cualquier lado. Aquí estoy contento ahora mismo también. Sinceramente tengo mucha incertidumbre con qué va a pasar conmigo"

Ahora, con la determinación tomada, Nogués utilizará el tramo final de la temporada regular, el Draft Combine y los workouts para convencer a las franquicias de la NBA. Su camino no será el habitual, pero su impacto defensivo podría convertirlo en una apuesta atractiva para los equipos que buscan especialistas en esa faceta del juego.