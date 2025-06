La intrahistoria del fichaje de Isaac Nogués por los Sacramento Kings

A las 4:51 h, Isaac recibió la noticia que tanto tiempo llevaba esperando. “Mi agente me llamó con la opción de Sacramento, que me ofrecía un contrato. Tenía que elegir entre varios equipos. Me dijo que no se iría a dormir hasta que se cerrara el acuerdo. Pasaron 11 minutos, me acuerdo”, confesó Isaac Nogués a SPORT.

Aunque inicialmente se mostró reacio a seguir el Draft —“por la tarde-noche, mi agente americano me dijo que había hablado con los equipos y que lo más probable era que no me fuesen a draftear”—, sus amigos y familiares insistieron en verlo: “Así que me junté con ellos y lo vimos entero”.

Superando las expectativas

Nogués había realizado una campaña con los Rip City Remix, el equipo vinculado en la G-League de los Portland Blazers, muy por encima de las expectativas iniciales. Su impacto ha sido tal que fue nombrado como uno de los mejores jugadores de la liga en la faceta defensiva, siendo incluido en el mejor quinteto defensivo de la temporada. Además, batió el récord de robos en el mismo encuentro con la cifra de 10.

Eso se tradujo en workouts con diferentes franquicias NBA al finalizar la temporada y previos al Draft. A pesar de ello, Nogués pensaba que la siguiente temporada seguiría atado a Portland: “Después de pasar todo el año con ellos, podría haber optado a este contrato allí, pero Sacramento parecía más interesado. Desde el principio pensaba que acabaría en Portland otra vez, pero no fue así”, explicaba.

Exhibit 10 con Sacramento

No fue drafteado pero, sin embargo, Nogués llega a la NBA a partir de otra vía. Cada vez más habitual en los veranos de la NBA, el contrato Exhibit 10, una herramienta clave para las franquicias durante la Summer League y la pretemporada. Es un acuerdo por el salario mínimo, sin dinero garantizado, aunque con la posibilidad de un bonus de hasta 50.000 dólares si el jugador es cortado y permanece 60 días en el equipo afiliado de G League.

“La diferencia respecto al año pasado es que, por muy bien que jugara, no podían ofrecerme un contrato porque no había pasado por el draft. Ahora sí existe esa opción" Isaac Nogués — Jugador de los Sacramento Kings

Además, puede convertirse en un two-way’ o incluso en uno estándar si el jugador convence. Así lo explicó Isaac Nogués, quien llega a la NBA a partir de un Exhibit 10: "Es un contrato normal, el mínimo garantizado de la NBA. Lo que hacen los equipos normalmente es cortarte cuando acaba la pretemporada... pero si les gustas mucho, te hacen un two-way o un contrato normal. Lo bueno es que es garantizado, así que si te cortan, te pagan lo que te deben."

Isaac Nogués atiende a SPORT tras su aventura en el Draft de la NBA / Javi Ferrandiz/SPORT

Nogués también resalta la diferencia del contrato que tendrá esta vez en comparación al que tenía en la G-League con Rip City: “La diferencia respecto al año pasado es que, por muy bien que jugara, no podían ofrecerme un contrato porque no había pasado por el draft. Ahora sí existe esa opción."

Los equipos pueden firmar hasta seis Exhibit 10 por temporada, y lo abonado por bonus no computa en el límite salarial ni el Impuesto de Lujo, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para evaluar talento sin riesgo financiero y ofrecer a jugadores como Nogués la oportunidad de demostrar de lo que son capaces.

El equipo al que llega

El jugador formado en el Joventut Badalona llega a un conjunto que ha sufrido muchos cambios en poco tiempo. Una franquicia con un rumbo a definir a día de hoy. Esta última temporada de los Sacramento Kings ha representado un nuevo paso atrás para una franquicia que parecía haber encontrado estabilidad en 2023.

Este año, tras una dolorosa eliminación en el Play-In ante los Dallas Mavericks, la organización se ha visto envuelta en una serie de cambios profundos que reflejan tanto decisiones internas como presiones externas.

El despido del Entrenador del Año en 2023, Mike Brown, marcó el inicio de una sacudida estructural que continuó con el traspaso de De’Aaron Fox por Zach LaVine junto a futuras selecciones del Draft. Además, la salida del GM, Monte McNair, dio paso a la llegada de Scott Perry y a la confirmación de Doug Christie como nuevo entrenador principal de los californianos.

“La primera vez que mostraron interés me resultó raro. A mi agente le dijeron que había gente dentro de la franquicia interesada en mí" Isaac Nogués — Jugador de los Sacramento Kings

Sobre Perry, nuevo GM de los Kings, Nogués asegura que ha sido una de las claves de su llegada a la franquicia californiana: “La primera vez que mostraron interés me resultó raro. A mi agente le dijeron que había gente dentro de la franquicia interesada en mí. Cambiaron de GM, que es quien monta el draft, y creo que esa persona mostró más interés en mí de lo habitual.”

En este Draft, los Kings no disponían de ningún pick en primera ronda. Su momento llegó en la segunda ronda en el puesto 42 donde seleccionaron al francés de 22 años, Maxime Raynaud. Pese a seleccionar al galo, Nogués confiesa que hubo interés de la franquicia en hacerse con sus servicios previamente: “Sacramento tenía el pick número 42 y sí que tenían interés. No me quedé tan lejos de ser drafteado”.

Nogués llega ahora a Sacramento, un equipo que encara un verano decisivo. Los Kings deberán definir si continúan su lucha por buscar mantener un buen nivel o aceptan una reconstrucción más profunda.

La Summer League, una prueba de fuego

Del 10 al 20 de julio, en Las Vegas, tendrá su primera gran oportunidad: formará parte del equipo en la liga de verano. Una competición que le hace especial ilusión. “Estoy muy motivado. Es un torneo que he visto por televisión toda mi vida y nunca pensé que lo jugaría”, comentaba con una sonrisa. “Lo afronto con muchas ganas, sabiendo que tengo un objetivo”, añadía el de Badalona.

La decisión sobre si se gana un hueco en la plantilla de la próxima temporada podría llegar al final de la Summer League o tras la pretemporada, que se extenderá hasta finales de octubre.