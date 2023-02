Las incendiarias declaraciones de Irving tras su traspaso a Dallas

El nuevo base de los Mavericks salió de Nueva York muy molesto con la franquicia "No me sentía respetado", dijo el nuevo 'play maker' de los Mavs

El traspaso de Kyrie Irving a los Dallas Mavericks continúa dando mucho qué hablar. El base no ha tardado mucho en lanzar los primeros dardos contra la franquicia de los Brooklyn Nets, equipo que le ha cobijado en los últimos cuatro años y donde no acabó de rendir debido a las continuas lesiones.

Irving, ganador del anillo en 2016 con los Cavaliers, se siente cómodo en el Texas y ha elogiado la organización de los Mavs. "Aquí me siento realmente querido", apuntó el jugador. Sin embargo, el jugador también dejó una frase que dolerá a la afición de los Mavs cuando le preguntaron por su no traspaso a los Lakers: "Desafortunadamente no se dió".

El 'point guard' de Dallas reconoció que en algunos momentos en Brooklyn no se sintió "respetado". El incendido continúa ardiendo e Irving no deja de arrojar más gasolina.