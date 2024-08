El histórico error de Nike: Adiós a 14.000 millones tras decir 'no' a Curry

Nike siempre se ha protagonizado por tener a los grandes deportistas del momento en su marca. LeBron James, Kevin Durant, Cristiano Ronaldo... Pero por el camino, en la multinacional norteamericana siguen arrepintiéndose de haber perdido la figura de Stephen Curry.

La leyenda de la NBA, durante sus inicios, llevaba en sus botas Nike. En la carrera universitaria estaba ligado con la prestigiosa empresa y su padrino, Greg Brink, trabajaba precisamente en la multinacional.

En su última temporada en la universidad, se convirtió en el máximo anotador de la división I de la NCAA. Realizó una estratosférica campaña anotando un total de 28,6 puntos y tuvo el merecido premio de ser seleccionado con el número 7 en el draft. En ese momento, Nike firmó un contrato con él hasta el año 2013. Ese mismo año fue en el que Curry se presentaba ante el mundo del baloncesto como una gran estrella.

Tras la estratosférica temporada, el jugador ya se quedó libre y tenía la oportunidad de negociar con otras marcas. El padre de Curry narró cómo se fraguaron esas negociaciones. El base y su padre se reunieron con emisarios de Nike para negociar un hipotético nuevo contrato.

Curry y Thompson, eternos compañeros en los Warriors / AGENCIAS

El objetivo del jugador era igualarse, o por lo menos, acercarse, a otras figuras como podrían ser Kobe Bryant, Kevin Durant y LeBron James. Pero no fue así. Según cuenta el padre de Curry, la reunión fue una auténtica falta de respeto hacia el jugador. Durante esta, llamaron al jugador Stephon Curry y no Stephen Curry. Esa situación provocó el enfado del ahora leyenda de la NBA.

Además, tenían constancia de que Nike le ofreció campañas millonarias a jugadores más jóvenes que él, como por ejemplo Anthony Davis o Kyrie Irving, y, en todo momento, sin pensar en Curry. Pero la fatídica reunión no terminó aquí. En una presentación que prepararon para el jugador, en una diapositiva salía el nombre de Kevin Durant.

EL TIEMPO DIO LA RAZÓN A UNDER ARMOUR

Tras la decepción de Curry, apareció la opción de Under Armour. A diferencia de Nike, esta empresa sí que trató al jugador como una estrella, pese a aún no clasificarse en ninguna ocasión a los playoffs. Pero el tiempo ha dado la razón a Under Amour y el riesgo por el que apostaron ha dado sus frutos. El valor de la marca antes de la firma era de 14.000 millones de dólares y, dos años después del trato, se duplicaron hasta los 28.000 millones.

El acuerdo con Curry provocó que sus zapatillas sean las segundas más vendidas del mercado, tan solo por detrás de las prestigiosas Jordan.