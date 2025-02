De héroe a villano: El 'no' fichaje de los Lakers tomó su venganza

El 'bombazo Doncic' sacudió la NBA por completo. El traspaso, que llevó a Luka a los Lakers y a Anthony Davis a los Maveriks, tuvo un gran impacto mundial. Con la pérdida de AD, los californianos perdían mucho poderío en el juego interior. Davis es sin ningún lugar a duda, y siempre que le respeten las lesiones, uno de los mejores interiores de la NBA. Su traspaso a los Dallas Maveriks obligó a la franquicia argelina a tantear el mercado en busca de un sustituto. El elegido: Mark Williams, pívot de los Hornetts. Un día antes del cierre de mercado, ¡premio! Los Lakers cerraban la llegada de Williams a Los Ángeles a cambio de Dalton Knecht y Cam Reddish que hacían las maletas rumbo a Charlotte.

GIRO DE GUION

Todo parecía bien. Los Lakers conseguían su ansiado recambio para Anthony Davis y consolidaban de esta manera una plantilla preparada para luchar por el anillo. Sin embargo, todo se fracturó en el último momento. Mark Williams no pasó las pruebas médicas o eso al menos es lo que argumentaron los Lakers antes de enviarlo de vuelta a Charlotte. “No creo que fallara la prueba. Eso ni se me pasó por la cabeza. La noche en la que fui traspasado jugué un montón de minutos. Por nada del mundo creía que aquello fuera posible. Pero es el guion de la NBA y yo no lo puedo reescribir", aseguró el propio Williams sobre su no fichaje por la franquicia de Los Ángeless. El historial médico del pívot es verdad que es para pensárselo. Williams lleva arrastrando problemas físicos toda la temporada y quizás ese fue el motivo real por el que los Lakes decidieran no proseguir con su contratación.

UNA ANSIADA VENGANZA

Caprichoso el destino quiso que el primer partido tras el parón del All-Star fuera ni más ni menos que un Lakers - Hornetts. Partido que muy seguramente Mark Williams tenía anotado en el calendario.

Para cerrar la historia, los Hornetts han asaltado esta pasada madrugada el Crypto Arena venciendo a los Lakers por 97 a 100. Las actuaciones de Miles Bridges (29 puntos) y LaMelo Ball (27 puntos) han sido eclipsadas por los 10 puntos y 9 rebotes de un Mark Williams que, siendo titular y con 29 minutos jugados, ha mandado un claro mensaje a los Lakers para demostrar que está más que bien para jugar y solo el tiempo dirá si la franquicia californiana fracasó al dejar escapar al pívot de Norfolk.