Los Hawks se llevan a Eli N'Diaye en una noche de decepción española

Era difícil. Muy difícil para ser exactos. Tras la gran noticia de la selección de Hugo González en el día de ayer por parte de los Boston Celtics en el pick 28, esta madrugada no ha habido suerte. Ni Izan Almansa, ni Isaac Nogués, ni tampoco Eli N'Diaye han sido seleccionados en la segunda ronda. Un duro golpe para un Draft que venía marcado por ser uno con la presencia de españoles más alta de los últimos tiempos.

Así queda la segunda ronda del Draft 2025 de la NBA / NBA

Las palabras de Scariolo

SPORT tuvo la oportunidad de hablar con el seleccionador español, Sergio Scariolo, en vísperas de la noche del Draft. El italiano aseguraba que en caso de no ser elegidos por ningún equipo, Scariolo comenta cual es el próximo paso que daría: "No les vendría mal un año más en Europa". Son muchos los jugadores que deciden seguir su formación en el mundo del baloncesto en Estados Unidos y el seleccionador tiene claro que, una buena manera de seguir creciendo tras el 'mazazo' de no ser seleccionado, pasa por volver al viejo continente a seguir formándose.

En el caso concreto de Izan Almansa, el seleccionador lo tiene más claro aún: "Le vendría mucho mejor en Europa que en Australia, por lo que yo veo de la evolución de Izan durante este año, y para poder permitir seguir sumando experiencia".

Una sorpresa de última hora

Cuando todo parecía indicar que solo Hugo González aterrizaría este año en la NBA, el periodista de la ESPN y gurú de los traspasos en la NBA, Shams Charania, ha confirmado que los Atlanta Hawks se hacían con los servicios de uno de los españoles: Eli N'Diaye.

Canterano del Real Madrid, nacido en Senegal pero con pasaporte español, N'Diaye ha sido contratado por los Hawks con un 'two-way' contract.

Tanto Hugo González como Eli N'Diaye, saldrán del Real Madrid esta próxima campaña rumbo a Estados Unidos. El Draft 2025 de la NBA ha reforzado mucho la idea de que la cantera blanca es una de las más potentes de Europa.

Ahora con los dos 'rookies' en la NBA y junto a Santi Aldama, España vuelve a aparecer en el radar de la mejor liga del mundo tras un Draft con sabor agridulce para los jóvenes españoles.