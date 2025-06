Haliburton tras operarse: "No me arrepiento, lo haría otra vez por luchar por Indiana"

Tyrese Haliburton se operó este lunes de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en el séptimo partido de las Finales de la NBA y aseguró en un largo y emotivo mensaje que volvería a forzar pese a sus molestias físicas por la oportunidad de lograr un anillo.

"No sé cómo explicarlo más que con una palabra: shock. No hay palabras para expresar el dolor de esta decepción. La frustración es inconmensurable. He trabajado toda mi vida para llegar a este momento, ¿y así termina todo? No tiene sentido", escribió la estrella de los Indiana Pacers en X.

"Siento el pie como si fuera un peso muerto. Pero creo que lo que más me duele es la mente (...). Con 25 años, ya he aprendido que Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. Sé que voy a salir de esto siendo un mejor hombre y un mejor jugador. Y honestamente, ahora mismo con el tendón de Aquiles roto y todo, no me arrepiento. Lo haría otra vez, y otra vez después de eso, por luchar por esta ciudad y por mis hermanos. Por la oportunidad de lograr algo especial", agregó.

Agradecido y positivo

El base también pidió perdón a "Indy" y dijo que si hay una afición que no se merece esto es la de los Pacers.

"Pero juntos vamos a pelear con todo para volver a este mismo lugar y superar este obstáculo (...). Creo que Kobe Bryant lo dijo mejor cuando pasó por lo mismo: 'Hay problemas y desafíos mucho más grandes en el mundo que un tendón de Aquiles roto. Deja de sentir lástima por ti mismo, encuentra el lado positivo y ponte a trabajar con la misma fe, la misma energía y la misma convicción de siempre'. Y tiene toda la razón. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para volver bien", afirmó.

La impactante lesión de Haliburton / X

"Lo más importante de todo esto es que estoy agradecido. Agradecido por cada experiencia que me ha traído hasta aquí. Agradecido por todo el amor del mundo del baloncesto (...). Ya veréis cómo vuelvo de esto. Así que, dadme un poco de tiempo: me voy a sacudir el polvo y volver a ser la mejor versión de Tyrese Haliburton", cerró.

Con molestias en el gemelo derecho durante todas las Finales, Haliburton tuvo que retirarse el domingo en el ecuador del primer cuarto del séptimo encuentro de las Finales después de que la pierna le fallara por completo y acabara en el suelo entre lágrimas.

Este lunes se confirmó que tiene el tendón de Aquiles roto y pasó por el quirófano para operarse de esta grave lesión.

Los Oklahoma City Thunder se acabaron llevando el anillo por 4-3 ante los Pacers tras sellar el triunfo por 103-91 en el séptimo y definitivo partido.