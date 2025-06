Haliburton y los Pacers vuelven a hacer historia en Oklahoma

Alguien debe empezar a hablar seriamente de lo que están haciendo estos Pacers en los playoffs. Son un equipo increíble. Nunca se rinden. Ya lo hicieron ante los Knicks y esta madrugada ante los Thunder, lo han vuelto a hacer. Hacía más de un año que ningún equipo del Este lograba batir a OKC en casa. Precisamente, el último equipo en lograrlo fue el conjunto de Indianápolis. Esta noche y gracias a una canasta de Haliburton a 0,3 décimas para el final, los Pacers han conquistado el Paycom Center para poner el 1-0 en las Finales de la NBA (110-111). Fue la única ventaja que los Pacers lograron en todo el partido.

Dominio inicial de los Thunder

El partido arrancó con los Thunder tomando la iniciativa. Con un Shai imparable y un apoyo defensivo de Luguentz Dort y Alex Caruso, Oklahoma City se escapó con una ventaja que alcanzó los 15 puntos en el último cuarto. En el primer cuarto, los Thunder dominaron 28-17, y luego estiraron su ventaja a 50-37 en el segundo. A pesar de los intentos de los Pacers por acercarse, la defensa de los Thunder, combinada con la producción ofensiva de Shai y Jalen Williams (17 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias), mantenían a los de Oklahoma al frente.

Los Pacers llegaron al descanso con 19 pérdidas de balón y una desventaja de 12 puntos (57-45), pero su espíritu indomable no se desmoronó. La defensa de Myles Turner (15 puntos, 9 rebotes) y la calidad de Pascal Siakam (19 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias) fueron claves para no perder contacto con el marcador.

La resistencia de los Pacers

En la reanudación, Oklahoma amplió su ventaja a 67-55, pero Indiana volvió a la carga, con triples de Obi Toppin (17 puntos) y un par de canastas claves de Haliburton (14 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes) y Andrew Nembhard (14 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias). A pesar de que los Thunder se mantuvieron firmes con el retorno de Shai y Dort (que sumaron triples consecutivos para ampliar la diferencia), los Pacers hicieron lo que mejor saben hacer: mantenerse con vida, resistiendo en cada jugada.

En el último cuarto, los Thunder pusieron el marcador 94-79 con un parcial de 6-0, pero los Pacers, como ya es costumbre, volvieron a dar señales de vida. Un parcial de 2-12, con triples de Toppin y Turner, recortó la diferencia a 98-94. Aunque Shai y Jalen Williams (6 puntos consecutivos) parecían cerrar el partido con un 106-98 a falta de 3:07. Sin embargo, estos Pacers ya habían demostrado ser un equipo que cree hasta el final.

Volvió 'Clutch Haliburton'

Con 10 segundos por jugar y los Thunder todavía al frente por 110-108, los Pacers ejecutaron una jugada maestra en el 'clutch time'. Shai Gilgeous-Alexander falló un 'fadeaway' defendido por Nembhard, y Haliburton aprovechó el rebote para realizar la jugada final. A 0,3 segundos del final, Haliburton recibió el balón, se libró con facilidad de Cason Wallace y anotó una canasta ganadora que dejó a todo el Paycom Center en silencio absoluto. Los Pacers se imponían 110-111 y se adelantaban en las Finales con una victoria de carácter épico.

Es el quinto partido que los Pacers logran remontar en estos playoffs con una desventaja de 15 puntos o más. Desde 1998 no se veía algo parecido. De hecho, esta remontada no debería sorprender a nadie. Indiana ha demostrado ser un equipo que, cuando todo parece perdido, sabe cómo levantarse. En este partido, Tyrese Haliburton fue el héroe, pero la victoria fue el resultado del esfuerzo colectivo de un equipo que no se rinde. Además de Haliburton, nombres como Turner, Siakam, Toppin, Nembhard y Nesmith (que también tuvo un triple crucial en el tramo final) fueron fundamentales para el triunfo.