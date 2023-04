El grito desquiciante de la hija de DeRozan, el arma secreta de los Bulls

Los alaridos de la niña desquiciaron a los Raptors, que fallaron hasta 18 tiros libres Chicago se impuso a los canadienses y sigue vivo en la carrera por los playoffs

Nueva e inesperada celebridad en el amplio universo de la NBA. Diar, la hija de nueve años de DeMar DeRozan, se convirtió en el arma secreta para el triunfo de Chicago Bulls en Toronto para seguir con vida en el play-in (105-109).

Un arma muy ruidosa. Y es que en cada tiro libre de los de Toronto, los gritos de Diar acabaron por desquiciar a los lanzadores. Ubicada de manera estratégica detrás de la canasta, Diar se propuso ayudar a su padre, y a fe que lo logró.

Los Raptors acabaron con un paupérrimo 50 por ciento desde la línea de personal, 18 de 36, con los estridentes alaridos de la niña convertidos ya en la noticia del día en el baloncesto profesional estadounidense.

"Alguien de Toronto falló un tiro libre, miré hacia atrás y me digo: 'Maldita sea, ¿la que grita es mi hija?'. Acabo de ver que se ha vuelto viral", decía DeRozan en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Me llamó el otro día cuando salía de la escuela y me preguntó si podía ir al partido de Toronto", dijo De Rozan, precisamente ex de la escuadra canadiense. "La recuerdo yendo a todos los encuentros de Toronto cuando era niña y casi dije que no porque tenía colegio. Pero ella siguió preguntando. Insistió en venir a apoyar y le dije: 'Está bien. Puedes faltar un día a la escuela y venir a ese partido'.

Good morning to Bulls fans everywhere, but especially to Diar DeRozan 🗣❤️ pic.twitter.com/7M5O4Cyy6O — Chicago Bulls (@chicagobulls) 13 de abril de 2023

Un cariacontecido DeRozan indicaba: "Me alegro de haberlo hecho. Le debo algo de dinero seguro", bromeaba. Eso sí, el jugador de los de Illinois ya confirmó que la pequeña Diar no estará en el encuentro de Miami: "Tiene que ir al colegio".

La afición del Scotiabank Arena vio, por ejemplo, cómo Pascal Siakam fallaba tres tiros libres en el último minuto, incluidos dos a falta de sólo 12 segundos y con el marcador en 105-107. Diar y su prodigiosa garganta, entre las causas.