Gregg Popovich confirma que no volverá a entrenar a los Spurs, de momento

Gregg Popovich es y será uno de los mejores entrenadores de la historia de la NBA. Una leyenda en los San Antonio Spurs. Con Popovich en el banquillo, los Spurs han ganado los cinco anillos que poseen actualmente. De esta manera, el técnico es uno de los entrenadores con más títulos de la NBA de la historia.

Esta temporada, Popovich encaraba la que era su campaña número 29 al mando del equipo texano. Sin embargo, el pasado 2 de noviembre, en la previa del partido entre los Spurs y los Minnesota Timberwolves, Gregg Popovich sufrió un derrame cerebral. Desde entonces, los Spurs han estado dirigidos por Mitch Johnson quien hasta el momento era el técnico asistente del equipo.

Popovich recibe las felicitaciones de sus jugadores en la pista / EFE

Un futuro desvelado

A través de un comunicado hacia sus jugadores, Gregg Popovich confirmó ayer que no volvería a entrenar al equipo esta temporada: "He decidido no regresar a las líneas laterales en esta temporada. Mitch Johnson y su staff han hecho un trabajo fenomenal y la convicción y profesionalismo que los jugadores han demostrado, manteniéndose juntos en esta temporada complicada, ha sido grandiosa. Continuaré enfocado en mi salud, con la esperanza de poder regresar como entrenador en el futuro". Con este comunicado, además, Popovich confirmaba su deseo de volver a los banquillos una vez su salud esté recuperada. Este fue el primer encuentro entre técnico y plantilla desde el incidente médico de Popovich en noviembre.

Cabe recordar que Popovich firmó una extensión contractual por cinco temporadas en 2023, por lo que tiene vínculo con la franquicia texana hasta la campaña 2027-2028.