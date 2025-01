El grandioso mate de Ja Morant ante... ¡Wembanyama!

Los Memphis Grizzlies pasaron por encima de los San Antonio Spurs por 129 a 115 en un partido en el que Santi Aldama brilló con luz propia y en el cual Ja Morant dejó una jugada para el recuerdo. Todo ello ante el poderío defensivo de un desacertado Victor Wembanyama en el día de ayer que, eso sí, registró hasta 8 tapones.

En el festival taponador del extraterrestre francés, Ja Morant (1,88) firmó un espeluznante mate precisamente frente a Wemby (2,22). El base de los Grizzlies no dudó en atacar al interior de los Spurs con el ímpetu y la fuerza que le caracteriza y volcó el balón en el aro. Eso sí, la acción no tuvo validez por la señalización previa de una falta en la jugada. No obstante, una imagen que no dejó indiferente a absolutamente nadie en el Frost Bank Center y que, de hecho, sorprendió a propios y extraños. Principalmente por unas declaraciones de hace unas semanas en las que el propio Morant aseguraba que no volvería a hacer mates por el bien de su físico.

"Voy a tratar de no hacer mates. A veces me golpean en el aire y no pitan falta.. A veces pitan falta... pero aún así acabo en el suelo y después del partido es posible que sientas (dolor) esa pequeña caída", señaló el jugador. Unas palabras que no cumplió a raja tabla en el día de ayer, en un partido en el que, además, guio a los de Memphis al triunfo con sus 21 puntos y 12 rebotes.

A Morant lo secundó Santi Aldama, que contribuyó a la victoria entrando desde el banquillo. El español, uno de las favoritos (a estas alturas) a conseguir el galardón al mejor sexto hombre de la temporada, registró 20 puntos con un 60% de acierto en los tiros y 10 rebotes para firmar un doble-doble. Todo ello en poco más de 26 minutos. A su aportación se sumaron los 21 puntos de Desmond Bane y los 19 de Jaren Jackson Jr.

En el caso de los Spurs, Wembanyama no tuvo su partido más certero en los lanzamientos. Eso sí, el francés estuvo a tan solo 2 tapones de firmar un triple-doble, tras conseguir bloquear a sus rivales en 8 ocasiones. Además, la estrella de los Spurs culminó el partido con 13 puntos y 12 rebotes. En cualquier caso, los principales estandartes de los tejanos en el día de ayer fueron, por un lado, el 'rookie' Stephon Castle, que anotó 26 puntos, y por otro, Devin Vassell, que selló su partido con 21 tantos. Además de los 17 de Keldon Johnson desde la segunda unidad del equipo.

Con todo ello, un triunfo que permite a los Grizzlies mantener el tercer puesto en el Oeste con un balance de 26 triunfos y 15 derrotas. Por su parte, la derrota relega a los Spurs a la decimosegunda posición de la Conferencia, a tan solo medio partido del play-in (19 triunfos y 20 derrotas), unos puestos con los que coquetean desde hace tiempo.