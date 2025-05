El gran regalo de Shai Gilgeous Alexander a sus compañeros tras ganar el MVP de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander se ha convertido en uno de los nombres propios de la temporada en la NBA y refrendó su papel liderando la victoria de los Oklahoma City Thunder sobre los New Yoks Knicks en el segundo partido de las Finales de Conferencia de la NBA (118-103).

El desempeño del jugador de Oklahoma ha visto reconocido su desempeño y se ha impuesto a Nikola Jokic y a Giannis Antetokounmpo para llevarse el MVP por primera vez en su carrera. Según explicó la propia organización, Shai recibió el galardóm tras haber liderado a los Thunder hacia el mejor récord de la NBA. Con un balance de 68 victorias y solamente 14 derrotas, la franquicia de Oklahoma City fue el mejor equipo de la temporada regular, con cuatro victorias de ventaja sobre Cleveland Cavaliers y 16 sobre su máximo perseguidor en el Oeste.

El MVP reconoce al jugador más valioso pero Shai quiso hacer partícipe de su éxito a sus compañeros y tuvo un bonito detalle con cada uno de ellos. El base se presentó con una gran caja envuelta en papel de celofán con un regalo dentro para cada uno de los miembros del equipo. En concreto, cada uno recibió un reloj de la marca Rolex, valorado en casi 20.000 dólares.

Deuda pagada

Se cumplía así una promesa que empezó como una anécdota. "Lo de los relojes, bueno, creo que fue la temporada pasada. Estábamos en el autobús bromeando como siempre con J-Will (Jalen Williams). Me dijo: '¿Qué nos vas a regalar cuando ganes el MVP?'. Es una pregunta un poco loca, pero no sé por qué lo sacamos a colación; los relojes estaban en la conversación. A muchos del equipo les gustan los relojes. ¿A quién no le gustan los relojes?", explicó Shai al respecto.

"Entonces dije que sí, lo cual fue una tontería por mi parte. Pero a medida que me acercaba a la meta, pensé: 'Un momento, de verdad tengo que hacer lo que dije que iba a hacer'. Así que lo hice realidad", continuó el canadiense, quien aseguró que “preferiría tener el MVP antes que un Rolex todos los días de la semana y sin ellos no tendría el MVP, así que esto es, en lo más mínimo, lo que se merecen”.