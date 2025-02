¿Qué ganan Lakers y Mavericks con el traspaso Doncic-Davis?

Los cimientos de la NBA se han resquebrajado esta pasada madrugada. Los Ángeles Lakers logran uno de los mayores traspasos que se recuerdan en la historia moderna con la llegada de Luka Doncic a la franquicia californiana. Un movimiento quirúrgico, preciso, que permitirá a los angelinos edificar una era ganadora en torno al mejor jugador europeo de la actualidad. Tal y como hicieron con Pau Gasol en su momento, los púrpura y oro repiten una jugada maestra y se aseguran un futuro esplendoroso.

Un escudero para LeBron

El movimiento de Lakers es un win-win en toda regla. Doncic está en el mejor momento de su carrera, máximo anotador del curso 2024, MVP de la Conferencia Oeste en 2024, cinco veces All Star, el mago esloveno es una apuesta más que firme para asumir el tan temido relevo generacional en el Staples Center. LeBron James tiene 40 años y, a pesar de que es una bestia física y competitiva, sus mejores días parecen ya pretéritos. King James, no obstante, sigue demostrando con exhibiciones antológicas, como el triple doble de la pasada madrugada, que puede tirar del carro un poco más. De hecho, tiene a los angelinos quintos en el Oeste con un balance de 28-19. Sin embargo, como le sucedió a Kobe Bryant en su época, necesita un escudero de garantías en el que confiar ciegamente en esas noches en las que el aro se reduce unos milímetros y los tiros no entran. Los Lakers ganan carácter, talento, conocimiento del juego, garra y mucho, mucho tiro con la llegada del esloveno.

Luka Doncic vestido de calle en el partido de los Mavericks ante los Timberwolves / LAP

Luka Doncic cumplirá 26 años el próximo 28 de febrero. La juventud del escolta contrasta con una experiencia más que sobrada en la liga estadounidense, a la que dio el salto en octubre de 2018 tras quedársele pequeña Europa. El balcánico llegó a la NBA con el título de la Euroliga, el MVP del torneo y de la Final Four, además de la Liga ACB, bajo el brazo. Un currículum envidiable que pronto enamoró sobre la pista a los aficionados de los Mavericks, ansiados de talento desde la retirada de Dirk Nowitzki.

La 'Ceja', a Mavericks

Los Dallas Mavericks se han dejado llevar por el 'cortoplacismo' y los apuros de un equipo muy descompensado, con un 'backcourt' envidiable (Irving, Thompson y el propio Doncic), pero sin un hombre dominador en la pintura. Por esa razón los tejanos han decidido hacer un 'all in' y quedarse con el pan para hoy con la llegada de Anthony Davis a Dallas. La 'Ceja' sanará todos los males bajo el aro y convierte a los Mavs en unos serios contendientes al anillo. Ahora mismo son octavos en el Oeste, achuchados en dura batalla por el puesto con los Phoenix Suns. Davis, cerca de los 32 años, se ha convertido en Lakers en el pívot referencia que apuntaba en Pelicans. En una franquicia con solera, la segunda más laureada (17) de la NBA por detrás de Celtics (18), la 'Ceja' lleva promediando dobles dígitos en anotación y rebotes las últimas tres campañas, algo natural en su carrera ya que ha finalizado con esos registros en nueve de sus trece temporadas como profesional.