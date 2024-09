El futuro de Curry después de su retirada

La carrera de jugadores como LeBron James o Stephen Curry se está acabando. Aunque esta temporada podremos seguir disfrutando de su juego en la NBA, ellos también miran a medio plazo y su futuro fuera de las pistas. El base de los Golden State Warriors ha hablado sobre ello en una entrevista con la 'CNBC'.

"La única cosa que puede estar en el camino dentro de un tiempo es ser propietario de un equipo en la NBA, algo similar a lo que Jordan hizo en su momento. Hay otros jugadores en la liga que tienen pensamientos similares y puede que la liga se vaya a expandir en unos años. Para mí eso está sobre la mesa, aunque todavía me queda mucho por hacer en pista antes de pasar a tener otros roles en la NBA", aseguró Curry, que no dejó claro que no quiere abandonar la competición.

"Creo que podría hacer un buen trabajo ayudando a mantener a la NBA en el buen lugar en el que se encuentra en estos momentos. He aprendido mucho durante mi carrera sobre cómo formar parte de una franquicia que ha logrado títulos y cómo se deben afrontar ciertas situaciones".

Además, 'Chef' Curry se ha estado fijando en cómo el propietario de los Warriors gestiona la franquicia. "He visto al presidente muchas veces de los Warriors tratar con los jugadores, interesarse por ellos y darles un trato de primera clase. Prestar atención a estas cosas y no representar solo a la franquicia, también a la comunidad. Oakland y San Francisco son mi hogar adoptivo después de 16 años y les represento a ellos también cuando juego. Crear esa conexión es tan importante como jugar al baloncesto".

Un contrato multimillonario

Aunque el estadounidense muestre su visión empresarial, está claro que el jugador no tiene prisa para cambiar el prisma. Curry ha firmado esta temporada un nuevo contrato con los Warriors que se extiende hasta 2027 y mostró su ilusión por conseguir otro anillo en la NBA.

Curry lideró a su equipo para conseguir un inesperado anillo en 2022 al que no pudieron darle continuidad en los dos años siguientes; tanto es así que en la última campaña no fueron capaces de pasar del play-in. Está por ver el nivel qué darán los de San Francisco este año, pero con Stephen todo es posible.