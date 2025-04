"El fichaje de Doncic fue como la muerte de Michael Jackson o el 11S"

El pasado 1 de febrero, se anunció el fichaje de Luka Doncic por Los Ángeles Lakers. Nadie se lo creía. De hecho, la gran mayoría se pensaba que se trataba de una broma o el 'hackeo' de una cuenta. El 'bombazo' del año en la NBA no se vivió con incredulidad únicamente entre el aficionado, sino también entre los jugadores de la propia liga.

Como cada año al finalizar la temporada, 'The Athletic' ha publicado la encuesta anual anónima que elaboran con más de 150 jugadores de la NBA. En la encuesta, se tocan los grandes temas que ha dejado el curso 24/25: jugadores más infravalorados y sobrevalorados, quién merece ser el MVP y, por supuesto, la marcha de Doncic de Dallas Mavericks.

Al ser la encuesta anónima, no puede saberse qué jugador escribió cada comentario, aunque eso también facilita los mensajes polémicos. La primera reacción de los jugadores ante el fichaje de Doncic fue de asombro, de no creérselo. Estaban ante uno de los fichajes más importantes de la historia de la NBA.

El traspaso de Doncic es uno de los movimientos más sonados de la temporada en la NBA / AP

Sam Amick y Josh Robbins, periodistas de 'The Athletic', separaron las respuestas relacionadas con el traspaso de Doncic de los resultados globales de la encuesta. Aunque la gran mayoría de las reacciones fue de asombro, también las hubo de rechazo hacia la gestión de Dallas Mavericks, dejando ir a uno de los jugadores más importantes de la actualidad.

"Alucinado. Estaba jugando… me lo dijo en aficionado que estaba sentado a pie de pista. Es una de esas cosas que nunca vas a olvidar. Como cuando murió Michael Jackson, como los atentados del 11 de septiembre. Son de esas cosas que se te quedan grabadas para siempre”, comentó un jugador de la NBA.

Doncic en su etapa como jugador de Mavericks / EFE

Otros lo analizaban desde el punto de vista del jugador. "Es una de esas cosas que solo pasan una vez cada mucho tiempo. De hecho, no creo que vuelva a pasar nada parecido. Pero desde luego es la típica cosa que pone a las estrellas nerviosas, a los jugadores franquicia”.

Algunos daban por hecho que era una broma. "Pensaba que era una locura, que era fake. Nadie podía esperar algo así”; “Es la mayor locura que he visto en un traspaso. Como todo el mundo, pensaba que era una broma”; “No me lo creí, ni por un segundo. Hasta que llamé a mi agente y me lo confirmó”.

De los más de 150 jugadores que respondieron a la encuesta, solo tres apoyaron la decisión de Dallas. "Creo que es una decisión fenomenal, estoy a favor de Nico Harrison", comentó uno de ellos. Otro aseguró que "no me enfadó lo que hicieron" y el último agradecía a los Mavs el movimiento: "Gracias, me encanta".