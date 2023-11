Las estrellas de la NBA claman contra las pistas de colores

La implementación de las pistas de colores en la Copa NBA está dando que hablar. Si bien es cierto que estas han sido bien recibidas por parte de los aficionados, esta aceptación no es compartida por los protagonistas de la competición, y varias voces autorizadas se han pronunciado al respecto.

Entre estas voces destaca la de Luka Doncic, estrella de los 'Mavs'. "Aparte de todos los colores, la pista hoy estaba realmente mal. Resbalaba mucho y en algunos puntos el balón no botaba. Vamos a tener que hacer que estas pistas sean estables de manera que se pueda jugar en ellas", recalcó el esloveno en declaraciones recogidas por Sportsnet.

Mucho más duro fue Jaylen Brown, escolta de los Boston Celtics, que cerca estuvo de llevarse un buen susto. “Resbalé. Me he hecho daño en la ingle. Veremos cómo evoluciona, pero la pista resbalaba todo el partido. Pienso que como jugadores estamos en el torneo de media temporada porque genera ingresos, pero tenemos de estar seguros de que la pista es un lugar seguro en el que jugar, no podemos poner los jugadores ahí y poner en riesgo su salud", aseveró.

Kristaps Porzingis, que en aquel momento acompañaba a Brown en rueda de prensa, sostuvo el discurso de su compañero. "Resbalé un par de veces al principio del partido y se pitaron algunos pasos por la pista. Definitivamente, algo se tiene que mejorar”.