Estados Unidos y la NBA, en el centro de la polémica: "¿Campeones del mundo de qué?"

El atleta Noah Lyles, ganador de la triple corona en Budapest, afirma que ganar la NBA no significa ser campeón del mundo Importantes jugadores de la liga de baloncesto estadounidense ya le han criticado y se han burlado de sus declaraciones

Una polémica del todo inesperada llena portada de los medios de comunicación y es el principal tema de conversación en Estados Unidos. El concepto de campeón del mundo, ¿es atribuible a todo, incluyendo las mejores competiciones nacionales como la NBA?

Para Noah Lyles hay distinciones más que razonables. El atleta estadounidense, ganador de la triple corona (100 y 200 metros además del relevo 4x100) en el reciente Mundial de atletismo celebrado en Budapest, considera que ganar la NBA no es sinónimo de ser campeón del mundo.

Para Lyles, al que muchos ya comparan con Usain Bolt, conseguir el oro mundial, en cambio, sí es considerado ser el mejor del mundo: "Tenemos casi todos los países aquí luchando, prosperando, ondeando su bandera para mostrar que están representados".

Sin embargo, ganar la liga de baloncesto estadounidense no significa nada. "¿Sabes lo que más me duele? Tengo que ver las Finales de la NBA y tienen 'campeón del mundo' en sus cabezas. ¿Campeones del mundo de qué? ¿De Estados Unidos? No me malinterpretes, amo a Estados Unidos, a veces, pero eso no es el mundo... Eso no es el mundo, nosotros somos el mundo. No hay banderas en la NBA", recalcó tras ganar la carrera de los 200 metros lisos.

Las declaraciones de Lyles no han gustado nada entre los jugadores de la NBA. Principales estrellas de la competición ya se han burlado de él y le han criticado duramente en las redes sociales. "Alguien debería ayudar a este hermano", escribió Kevin Durant, que consiguió el anillo en dos ocasiones, además de colgarse tres oros olímpicos y de ser el MVP del Mundial 2010 que ganó con Estados Unidos.

Otro que tampoco se ha quedado corto ha sido Aaron Gordon, campeón de la NBA este año con Denver Nuggets: "Sea como sea, yo iría fumando en los 200 metros". Parece que para algunos, en el basket valores olímpicos como la humildad han quedado en un segundo plano absorbido por la fama y el dinero.