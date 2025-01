El espectacular mate de Lebron en la humillante derrota de los Lakers en Dallas

Dallas Mavericks volvió a ganar un partido en la NBA tras cinco derrotas consecutivas. Y lo hizo sin sus dos máximas estrellas, Luka Doncic y Kyrie Irving, en un partido en el que superaron a Los Angeles Lakers por 118 a 97 con un gran rendimiento colectivo.

Los Mavs llevaban diez derrotas en sus últimos diez partidos disputados sin sus dos principales figuras, y este martes tampoco pudieron contar con otra de sus piezas más importantes, el pívot Daniel Gafford. No obstante, estas bajas no impidieron el triunfo de los de Jason Kidd en una gran muestra de orgullo y compromiso grupal.

El mejor para los tejanos fue Quentin Grimes, quien lideró al equipo saliendo desde el banquillo con 23 puntos y 6 triples. Un partido en el que hasta cinco jugadores de los locales superaron la barrera de los 10 puntos. PJ Washington contribuyó con 22 puntos y un impecable 3 de 3 desde la larga distancia, además de los 19 puntos de Dinwiddie, los 15 de Jaden Hardy y los 13 de Klay Thompson.

Un triunfo que se explica a partir del gran acierto desde el triple por parte de la franquicia de Dallas, que culminó la noche rozando el 50%, con un 18 de 38 en lanzamientos. Unas cifras que contrastan con las de sus rivales en el partido. Y es que los Lakers tan solo anotaron 11 de los 35 tiros intentados desde el triple, y sellaron un partido para el olvido.

Lebron James fue quien mostró cierta batalla en el enfrentamiento, registrando 18 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. A sus 40 años, el 'Rey' dio muestras de su gran condición física y deleitó a los aficionados con un espectacular mate ante la atenta mirada de los jugadores de los Mavs.

Al ex de los Cavaliers lo secundó Anthony Davis, que firmó 21 puntos y 12 rebotes, y Austin Reaves, que pese a sus pobres porcentajes en los lanzamientos, terminó el choque con 15 tantos y 4 triples. No obstante, su rendimiento no evitó la clara derrota de los angelinos en su visita a Dallas.

Tras este enfrentamiento, los Mavericks recuperan la senda del triunfo y se sitúan en la quinta posición del Oeste, con un balance de 21 victorias y 16 derrotas. Por su parte, los Lakers descienden hasta el séptimo puesto de la Conferencia y registran 20 victorias y también 16 derrotas.