La espalda de Doncic hace saltar todas las alarmas tras la ingle de LeBron

Los Lakers iban como un tiro desde la llegada de Luka Doncic a Los Ángeles. Desde la victoria contra Portland Trail Blazers (102-110), los hombres de JJ Redick encadenaron ocho duelos consecutivos ganando, una racha que rompieron los Boston Celtics en el TD Garden (111-101) y que tuvo, además, un daño añadido gravísimo: la lesión de LeBron James en el tramo final del partido. La posibilidad de perder también al esloveno por problemas físicos ha encendido todas las alarmas en la franquicia.

LeBron sufrió una lesión en la ingle izquierda y estará alejado de las pistas entre una y dos semanas. Es decir, se perderá unos tres o cuatro partidos en el mejor de los casos y de seis a ocho en el peor escenario. Sin duda, un revés importante para unos Lakers que saben que el 'Rey', en la 2018-19, se perdió 17 partidos por unos problemas similares. Con el playoff más cerca de lo que parece, el miedo es real en Los Ángeles.

LeBron James anotó 40 puntos en la victoria de los Lakers ante los Blazers / AP

Una sensación de inquietud que creció considerablemente con los gestos de dolor que mostró Doncic durante el partido ante los Celtics. El esloveno, que calentó haciendo especial énfasis en sus estiramientos, tuvo que ser atendido por los fisioterapuetas del equipo por un dolor que arrastra en la espalda.

Doncic calmó a los suyos

Pese al dolor, el ex de los Mavericks se echó el equipo a la espalda, ya sin LeBron operativo, en los últimos minutos del duelo que acogió el TD Garden. Después, quiso tranquilizar a los suyos asegurando que sus problemas físicos no eran graves. "No he estado jugando a mi nivel habitual, pero no tengo ningún problema físico grave. Estoy bien", apuntó.

"La espalda me ha estado molestando desde una fuerte caída que tuve hace algunos partidos, pero sigo concentrado en jugar y darlo todo por el equipo a pesar de ello", finalizó el esloveno. De momento, la realidad es que los Lakers no pueden contar con LeBron, el mejor jugador del equipo hasta la fecha en cuanto a promedios (25 puntos, 8,5 rebotes y 8,1 asistencias por partido).

Con su baja y los problemas físicos -palpables- de Doncic, Austin Reaves tendrá que exigirse más sobre la pista para tratar de minimizar daños. Sin duda, la segunda unidad es clave para firmar unos buenos playoffs, aunque de momento, el esloveno ha dejado bien claro que estará para ayudar a su equipo sí o si.

Dallas, en cuadro

Curiosamente, el exequipo de Doncic protagonizó una situación muy precaria en la derrota contra Phoenix Suns, quedándose sin cambios a seis minutos del final por ocho bajas, dos restricciones de minutos y otro par de lesionados durante el encuentro. Desde que salió el esloveno, los 'Mavs' han perdido 10 de los 16 partidos que han jugado.