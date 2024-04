El 'engaño' de Embiid a Francia: esta es la carta que escribió a Macron

Esta semana Joel Embiid tomó la decisión de representar a los Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, dejando plantada a una selección francesa que soñaba con verle compartir pintura con Gobert y con la que incluso llegó a comprometerse...¡con una carta al presidente!.

En verano de 2022, el jugador nacido en Camerún sacudió al mundo del baloncesto tras recibir la doble nacionalidad gala y mostrarse con claras intenciones de representar a 'Les Bleus' en torneos internacionales, una Francia que siempre ha ido sobrada de talento y al que una figura como Embiid los colocaba a máximos candidatos a todos.

Fue tanto el amor de Joel hacia el país galo que, en un arrebato de emociones, en 2021 envió una carta a Emmanuel Macron, presidente de la República, jurando fidelidad al equipo dirigido por Vincent Collet. Así reza el documento al que RMC ha tenido acceso:

La carta de Embiid a Macron, al descubierto

Señor Presidente,

"Conozco su sincero interés por el baloncesto y su desarrollo y, en general, por el deporte que honra a Francia. Sin embargo, no le escribo para hablarle de la temporada de la NBA que comienza y en la que tengo grandes esperanzas dentro de mi equipo, los Philadelphia 76ers. Ahora desempeño un papel líder y aspiro a hacer de mi equipo un serio candidato al título."

Embiid celebra un punto con los Sixers / @sixers

"Le escribo para hablarle sobre Francia. Aunque pasé gran parte de mi juventud tanto en Estados Unidos como en Francia, soy de nacionalidad camerunesa. Nací en 1994 en Yaundé. Por lo tanto, Camerún seguirá siendo siempre una parte importante de mi identidad. Sin embargo, otra parte es francesa. De hecho, parte de mi familia es francesa y, además de compartir el idioma, he estado muchas veces en Francia. Tan pronto como tengo la oportunidad, visito a mis tías Suzanne y Lucie, que viven en Courtry y Courcouronnes, así como a mi primo hermano Pierre, que vive en Évry. Guardo muy buenos recuerdos de mis vacaciones de verano en Francia, como el verano de 2009, durante el cual pude pasar todo el mes de julio disfrutando de la capital. También sigo yendo regularmente a París, donde deseo adquirir una segunda residencia permanente."

Me gustaría realizar los trámites para obtener la nacionalidad francesa y así poder ser seleccionado por los Blues. Por tanto, no deseo jugar en ninguna otra selección nacional. Joel Embiid

"Además, tras conversaciones con la Federación Francesa de Baloncesto, ya he tomado mi decisión. Me gustaría realizar los trámites para obtener la nacionalidad francesa y así poder ser seleccionado por los Blues. Por tanto, no deseo jugar en ninguna otra selección nacional. He remitido expediente en este sentido al Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores. Nunca he vestido los colores de ninguna selección. Sería para mí un inmenso honor unirme al equipo francés para participar en las próximas grandes competiciones internacionales, en primer lugar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024."

"Mido la solemnidad de mi solicitud, lo que representa, lo que significa, pero también, en ciertos aspectos, su duración y su complejidad con respecto a los criterios habituales para la concesión de la nacionalidad. Por lo tanto, pido su apoyo para apoyar estas iniciativas, apoyo sin el cuál no tendrán éxito.Naturalmente, estoy a su disposición y a su servicio para apoyar esta ambición común que compartimos con la selección francesa de baloncesto y sus dirigentes.Agradeciéndole su atención a mi solicitud, le ruego, señor Presidente, acepte el testimonio de mi más alta consideración."