El emotivo mensaje de LeBron James hacia el periodista Grant Wahl tras su muerte en Qatar

El periodista inmortalizo a la leyenda de la NBA en una portada de Sports Ilustrated cuando todavía jugaba en el instituto James: "Quiero mucho a Wahl, siempre fue genial tenerlo cerca en mis inicios"

El fallecimiento del periodista estadounidense Grant Wahl durante el transcurso del Holanda-Argentina del Mundial de Qatar es hasta la fecha una de las peores noticias de la celebración de la Copa del Mundo de fútbol.

Wahl, con una dilatada experiencia cubriendo el mayor evento futbolístico del planeta, se encontraba en el Estadio Lusail cuando perdió la vida, y si bien es cierto que todavía no han trascendido las causas de su fallecimiento, algunas voces, como la de su hermano, apuntan a que la muerte podría guardar relación con una detención que sufrió el propio Grant a manos de las autoridades qataríes por haber llevado una camiseta con los colores de la bandera homosexual. Por otra parte, algunos medios apuntan a un ataque al corazon.

La noticia de la muerte de Grant Wahl ha venido acompañada de un gran número de reacciones y de mensajes de condolencia hacia su familia, desde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hasta la propia Federación estadounidense de fútbol. Pero no han sido las únicas.

"I'm very fond of Grant and having that cover shoot –– me being a teenager and him covering that, it was a pretty cool thing. ... It's a tragic loss. It's unfortunate to lose someone as great as he was."



–– LeBron James on Grant Wahl https://t.co/Lyc8JXl0Fs pic.twitter.com/tTt35p5iyi — Sports Illustrated (@SInow) December 10, 2022

Y es que la carrera de Wahl y su trayectoria periodística, estaban ligadas a LeBron James, la estrella de la NBA que afronta su 20ª temporada en la mejor liga de baloncesto del planeta. Para entender la relación que unía a ambos, hay que trasladarse a principios de los 2000, cuando el joven de Akron todavía no había debutado en la NBA. Wahl, a través de 'Sports Ilustrated', medio para el que trabajaba por aquel entonces, decidió poner en portada a un jovencísimo LeBron James con el mensaje 'The chosen one', el elegido. Una predicción que con el paso de los años no pudo ser más cierta.

LeBron reflects on Grant Wahl following his death.



Wahl covered James as a high schooler and wrote the Sports Illustrated cover story of “The Chosen One”



(via @SpectrumSN) pic.twitter.com/mFbgCRX9Iy — Bleacher Report (@BleacherReport) December 10, 2022

Tras el último partido de los Lakers, James fue preguntado por la muerte de Wahl, y este fue su emotivo mensaje hacia un periodista con el que 'empezó todo': "Mis condolencias están con su familia. Vi a su hermano decir algo también. Hasta que obtengamos más detalles sobre lo que ocurrió no comentaré más sobre la naturaleza de su muerte. Pero quiero mucho a Grant y tener esa portada, yo siendo un adolescente y él cubriendo eso, fue algo genial. Y siempre fue genial estar cerca. Pasó mucho tiempo en mi ciudad natal de Akron cubriéndome en el transcurso del tiempo antes de esa portada. Siempre le he observado desde la distancia. Incluso cuando subí de rango y me convertí en profesional y él se dedicó a un deporte diferente y cosas de esa naturaleza a lo largo de los años, cada vez que aparecía su nombre, siempre recordaba mi adolescencia y tener a Grant en nuestro edificio en St. Vincent-St. Mary. Es una pérdida trágica. Es lamentable perder a alguien tan grande como él y le deseo a su familia, como dije, lo mejor. Y que descanse en el paraíso.”