El duelo del morbo: Doncic vuelve a Dallas

Aunque ya se habían enfrentado anteriormente durante la temporada, este duelo entre Lakers y Mavericks es diferente. Los angelinos visitan Dallas, lo que supone la vuelta de Luka Doncic al American Airlines Center tras su sorprendente marcha el pasado 1 de febrero.

Se espera un recibimiento espectacular a Doncic por parte de Dallas. En primer lugar, se proyectará un vídeo en el pabellón con los mejores momentos del jugador con los Mavericks (que no son pocos). Además, el jugador esloveno recibirá una gran ovación de parte del público, que podrá ponerse una camiseta con el logo de los Mavs y una frase en esloveno: Hvala za vse (que significa "Gracias por todo").

Luka Doncic, con la camiseta de los Mavericks / AP

Aunque Doncic se fuera por la puerta de atrás, el cariño de la afición de los Mavericks hacia el jugador es enorme. De hecho, cuando se anunció la marcha de su estrella, hubo manifestaciones en señal de protesta y se animaba a no acudir al estadio en los siguientes partidos del equipo en casa.

El rendimiento de Luka en Dallas fue increíble año sí, año también. 422 partidos, en los que anotó 28,6 puntos de media, cazó 8,7 rebotes y dio 8,3 asistencias. Siete años en los que realizó actuaciones históricas en la NBA, como aquellos 73 puntos ante los Atlanta Hawks, cuarta mejor anotación de la historia de la competición.

Aunque este partido gire alrededor de la figura de Doncic, los Lakers se juegan mucho en el American Airlines Center. Y es que una victoria a domicilio permitiría a los angelinos clasificarse de manera matemática los playoffs de la NBA, sin la necesidad de pasar por el play-in. Ahora mismo, los angelinos son terceros de Conferencia Oeste, aunque el cuadro está muy apretado.

En cambio, el partido para los Mavericks es intrascendente. Los de Dallas están clasificados para los play-in, cómodos en la décima plaza y sin peligro por detrás. Tampoco tienen opción de llegar a los playoffs y pasar a las eliminatorias de manera directa. Los locales estarán más para celebraciones que los visitantes.

"No sé que esperar"

"Realmente, no sé qué esperar. No sé cómo me voy a sentir, la verdad. Tengo muchas ganas de volver a Dallas, obviamente, con la afición, ver a mis compañeros, excompañeros. Va a ser muy emotivo para mí, sin duda”, aseguraba Doncic antes de viajar a Dallas y vivir un día muy especial.

Luka llegará después de una jornada polémica en Oklahoma. El jugador de los Lakers fue expulsado en el último cuarto del partido, tras un confuso episodio con un árbitro que interpretó erróneamente una discusión del esloveno con un aficionado sentado a pie de pista. Seguramente le espere un partido más tranquilo y emotivo en Dallas.